Сенатор США заблокував продаж HIMARS Угорщині.

Таким чином він «карає» Будапешт за те, що той досі не ратифікував заявку Швеції на вступ до НАТО.

 

                               Джеймс Ріш

 

Сенатор від штату Айдаго Джеймс Ріш (James Risch), провідний республіканець у Комітеті з міжнародних відносин Сенату США, заблокував продаж американської зброї Угорщині. Про це повідомила газета The Washington Post. До такого рідкісного кроку сенатор вдався, щоб «покарати» Будапешт за те, що той досі не ратифікував заявку Швеції на вступ до НАТО, і змусити його дати зелене світло розширенню Альянсу напередодні саміту, який пройде наступного місяця.

 

«Угорщина має погодитися зі вступом Швеції до НАТО, якщо хоче отримати пакет озброєння, який включає 24 батареї ракетних установок HIMARS, понад сотню ракет і капсул, а також супутні запчастини та підтримку», – йдеться у заяві Ріша. Вартість пакета озброєнь, про продаж яких ідеться, становить 735 мільйонів доларів.

 

«Протягом деякого часу я прямо висловлював свою стурбованість уряду Угорщини щодо його відмови просувати голосування за вступ Швеції до НАТО. Оскільки зараз червень, а це ще не зроблено, я вирішив, що продаж нової військової техніки США Угорщині буде призупинено», – зазначив сенатор.

 

Для великих продаж зброї потрібні дозволи голів і провідних членів Комітетів з міжнародних відносин Сенату та Палати представників США. Рішення Ріша не дозволяє продовжити процес продажу зброї Угорщині. У Держдепартаменті США та уряді Угорщини відмовилися коментувати ситуацію.

 

Будапешт закидає Швеції, що та нібито безпідставно критикує угорські державні інститути. У травні прем'єр-міністр країни Віктор Орбан заявив, що «нічого не має проти членства Швеції в НАТО», але для схвалення її заявки відносини двох країн мають «значно покращитися».

 

Останніми місяцями відносини між Сполученими Штатами й Угорщиною стають дедалі напруженішими, оскільки Будапешт затримує й ускладнює відповідь Заходу на війну Росії в Україні – зазначає The Washington Post. Амбасадор США в Угорщині Девід Прессман (David Pressman) нещодавно заявив: «Сполучені Штати продовжуватимуть невтомно працювати над тіснішою співпрацею з нашим союзником. Однак у нас є реальна стурбованість щодо стратегічних рішень, які ухвалює Угорщина, – і ці стурбованості поділяють й інші наші союзники».

 

15.06.2023

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