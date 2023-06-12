Останніми днями він проходив курс хіміотерапії у зв’язку з лейкемією.

У Мілані в понеділок, 12 червня, у віці 86 років помер експрем'єр Італії Сільвіо Берлусконі. Як повідомила газета La Stampa, його смерть було зафіксовано близько 09:30 за італійським часом.

Берлусконі помер у міланській клініці San Raffaele, куди його було шпиталізовано минулого тижня. Планувалося, що він пройде медогляд у межах курсу лікування гематологічного захворювання. Нагадаємо, що Берлусконі проходив курс хіміотерапії в зв’язку з лейкемією. Газета La Stampa зазначає, що в останні дні стан політика викликав поважне занепокоєння, а вранці в понеділок відбулося стрімке погіршення.

Загалом же за останні 30 років Берлусконі переніс кілька операцій, в тім числі хірургічне втручання у зв'язку з лікуванням раку простати. 2016 року йому зробили складну операцію на серці. У вересні 2020 року він перехворів на важку форму COVID-19.

Сільвіо Берлусконі – медіамагнат, один із найбагатших мешканців Італії, а також довгожитель італійської політики, який найдовше в країні пропрацював на посаді прем'єр-міністра. Політичну та бізнесову кар'єру Берлусконі супроводжували численні скандали, а його висловлювання нерідко ставали об'єктом різкої критики.

1994 року Сільвіо Берлусконі створив партію «Вперед, Італіє» (Forza Italia) і після її перемоги на виборах того ж року сформував коаліцію правоцентристських партій. 11 травня 1994 року він склав присягу на посаді прем'єр-міністра, ставши першим у Європі главою уряду, що володіє багатомільярдними статками. Загалом Берлусконі з певними перервами чотири рази обіймав посаду прем'єра Італії. У вересні 2022 року, після десятилітньої перерви, він повернувся у велику політику, ставши сенатором за результатами позачергових парламентських виборів. Його партія увійшла до чинної урядової коаліції.

Берлусконі вважався одним із найближчих друзів президента Росії Путіна. Відомо, що вони відпочивали один в одного у приватному порядку. Крім того, Берлусконі відкрито підтримував російську анексію Криму та визнавав український півострів частиною Росії. У вересні 2015 року він зустрічався з Путіним у Криму. Проте після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Берлусконі несподівано заявив, що розчарувався в Путіні й публічно засудив російську аґресію. Та все ж, як стало відомо з опублікованого восени 2022 року запису його приватної бесіди, покладав частину відповідальності за війну і на країни НАТО та Київ.