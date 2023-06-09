Швеція дозволила НАТО розміщувати у себе війська, навіть до членства в Альянсі.

Керівництво країни визнало, що «неможливо передбачити, де пролягають межі територіальних амбіцій Путіна».

Швеція дозволила НАТО розміщувати на своїй території війська та військові бази – ще до офіційного вступу до НАТО. Про це у п'ятницю, дев’ятого червня, заявили прем'єрміністр Ульф Крістерссон (Ulf Kristersson) та міністр оборони країни Пол Юнсон (Pål Jonson).

У їхній спільній заяві, яку опублікувала газета Dagens Nyheter, зазначається, що розміщення у Швеції військ НАТО – це «підготовчі заходи, спрямовані на посилення обороноздатності країни». Таким чином Стокгольм дасть «чіткий сигнал Росії».

«Загарбницька війна Росії проти України не схожа на те, що ми бачили в сучасній Європі. Зараз ми маємо найповажнішу безпекову ситуацію з моменту закінчення Другої світової війни. Росія продемонструвала, що вона готова йти на дуже великі військові та політичні ризики для досягнення своїх геополітичних цілей, і що поріг для застосування військової сили проти інших країн є низьким», – наголошується в заяві.

Шведські політики свідомі того, що Росія продовжуватиме становити загрозу для своїх сусідів в осяжному майбутньому. Вони зазначили, що «неможливо передбачити, де пролягають межі територіальних амбіцій президента Володимира Путіна».

«Зважаючи на серйозну ситуацію в нашій безпосередній близькості, уряд вирішив, що Збройні Сили (Швеції – ред.) можуть розпочати підготовку з НАТО та країнами-членами НАТО, щоб уможливити майбутні спільні операції. Підготовка може полягати в тимчасовому базуванні обладнання та персоналу інших країн на території Швеції», – йдеться в заяві.