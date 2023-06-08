Румунія зажадала від Росії стрімко скоротити штат свого посольства в Бухаресті.

На виконання цієї вимоги російській стороні надано 30 днів.

 

 

Міністерство закордонних справ Румунії у четвер, восьмого червня, виставило вимогу посольству Росії в Бухаресті зменшити свій штат на 51 посаду – 21 дипломатичну та 30 адміністративно-технічних. Як повідомило румунське МЗС на своєму офіційному сайті, про це рішення поінформували російського посла Валерія Кузьміна, якого було викликано восьмого червня до румунського зовнішньополітичного відомства на прохання міністра закордонних справ Богдана Ауреску (Bogdan Aurescu).

 

Фактично ж Румунію мають полишити тільки 40 росіян – 11 дипломатів та 29 адміністративних співробітників. Різниця викликана тим, що не всі позиції в посольстві РФ зараз зайняті. Загалом штат дипмісії Росії у Румунії має зменшитися на 61 відсоток.

 

Румунське зовнішньополітичне відомство пояснюється цю вимогу бажанням привести у чисельну відповідність рівень представництва Росії в Бухаресті із рівнем представництва Румунії в Москві. У МЗС Румунії також зазначили, що рішення про скорочення штату посольства «відображає поточний рівень двосторонніх відносин, який різко знизився після того, як Російська Федерація розпочала аґресійну війну проти України».

 

Вибір посад та співробітників, які будуть скорочені, поки що залишено за російською стороною. На виконання цієї вимоги російській стороні надано 30 днів. «Якщо цей термін не буде дотримано, МЗС Румунії вживе заходів для виконання рішення шляхом відкликання акредитації деяких членів дипломатичного та технічно-адміністративного персоналу Російської Федерації в Румунії, щоб забезпечити дотримання верхньої межі, встановленої для обмеження. російського персоналу в нашій країні», – йдеться в заяві МЗС Румунії..

 

У МЗС РФ тим часом заявили, що «Росія дасть адекватну відповідь».

08.06.2023

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