У Львові відбудеться День Яцека Куроня.

День Яцека Куроня – польського політика й державного діяча, визначного діяча польської «Солідарності» і політв’язня часів ПНР, який сам був родом зі Львова та з особливою симпатією ставився до України, – проводитимуть уже вп’яте.

Організаторами цьогорічної програми, приуроченої до дня смерті Яцека Куроня 17 червня 2004 року, є група його давніх друзів, зокрема вдова Данута Куронь, Ізабелла Хруслінська й Петро Тима з Польщі та Мирослав Маринович, Тарас Возняк і Микола Княжицький з України.

10 червня 18:30 в Центрі Шептицького відбудеться доброчинний концерт вокального дуету народних артисток України Лесі та Галі Тельнюк з програмою «UNPLUGGED». У концерті прозвучать пісні на вірші Тараса Шевченка, Богдана-Ігоря Антонича, Василя Стуса, Оксани Забужко, Сергія Жадана та Кароля Войтили, який більше відомий, як Папа Римський Іван-Павло ІІ.

Вхід на подію вільний, втім попередня реєстрація обов’язкова: https://forms.gle/k89LsQ3CK1KdKVR87

Нагадаємо, що на пошанівок Яцека Куроня на будинку де він мешкав у Львові (вуд.Стрийська, 38) в липні 2012 року встановили меморіальну таблицю, а у червні 2018 року його іменем назвали площу поряд із Генеральним консульством Польщі й встановили там інформаційну таблицю.