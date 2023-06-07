У Львові відбудеться День Яцека Куроня.

День Яцека Куроня – польського політика й державного діяча, визначного діяча польської «Солідарності» і політв’язня часів ПНР, який сам був родом зі Львова та з особливою симпатією ставився до України, – проводитимуть уже вп’яте.

 

 

Організаторами цьогорічної програми, приуроченої до дня смерті Яцека Куроня 17 червня 2004 року, є група його давніх друзів, зокрема вдова Данута Куронь, Ізабелла Хруслінська й Петро Тима з Польщі та Мирослав Маринович, Тарас Возняк і Микола Княжицький з України.

 

10 червня 18:30 в Центрі Шептицького відбудеться доброчинний концерт вокального дуету народних артисток України Лесі та Галі Тельнюк з програмою «UNPLUGGED». У концерті прозвучать пісні на вірші Тараса Шевченка, Богдана-Ігоря Антонича, Василя Стуса, Оксани Забужко, Сергія Жадана та Кароля Войтили, який більше відомий, як Папа Римський Іван-Павло ІІ.

 

Вхід на подію вільний, втім попередня реєстрація обов’язкова: https://forms.gle/k89LsQ3CK1KdKVR87

 

Нагадаємо, що на пошанівок Яцека Куроня на будинку де він мешкав у Львові (вуд.Стрийська, 38) в липні 2012 року встановили меморіальну таблицю, а у червні 2018 року його іменем назвали площу поряд із Генеральним консульством Польщі й встановили там інформаційну таблицю.

 

 

 

ДЛЯ ДОВІДКИ:

 

Яцек КУРОНЬ, польський політик і державний діяч, видатний діяч антикомуністичної опозиції, великий друг України.

 

Народився 3 березня 1934 року у Львові. Відійшов у вічність 17 червня 2004 у Варшаві. Похований на військовому цвинтарі Повонзки.

 

 

 

Він був одним з найвідоміших польських опозиціонерів своєї епохи. У Польщі його знають як політв’язня, одного з основних діячів «Солідарності», міністра праці та соціальної політики, а також голову парламентської комісії у справах національних та етнічних меншин. Для України Куронь важливий перш за все через свою позицію щодо польсько-українського взаєморозуміння. Його зусилля для покращення стосунків обох народів, часто непопулярна публічна позиція щодо історичного минулого значно вплинули на вибудовування польсько-українських відносин.

Яцек Куронь вважав, що Польща зобов’язана допомогти Україні стати незалежною державою. У 70-х роках він писав: «Суверенітет України, Білорусі та Литви — це програма боротьби за суверенність Польщі, а водночас ці країни є не екзотичними, а реальними її союзниками».

 

Яцек Куронь багато працював для українсько-польського єднання. У 2002 року він був серед ініціаторів започаткування спільної молитви примирення на Личаківському цвинтарі біля могил українських і польських вояків, які загинули у братовбивчій українсько-польській війні 1918-1919 років.

 

«Яцек Куронь належав до грона тих поляків, які підійшли до розуміння українського історичного болю чи не найближче. Саме це і пояснює, чому голос Яцека Куроня був голосом польського сумління, і для нас це було дуже важливо, що нас хтось розуміє і підтримує», – вважає Мирослав Маринович.

 

Яцек Куронь наголошував, що український і польський народи лише тоді будуть сильними і почутими, коли спільно будуватимуть своє майбутнє, не озираючись на складну історію.

 

07.06.2023

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