У Франківську суд заочно засудив двох депутатів держдуми РФ.

В Івано-Франківському міському суді до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна заочно засудили двох депутатів держдуми РФ. Про це повідомили на сайті Івано-Франківської обласної прокуратури.
Двох депутатів держдуми Російської Федерації визнали винними у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. 15 та 22 лютого минулого року вони брали участь у засіданні держдуми федеральних зборів РФ, на яких підтримували ратифікацію договорів про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу між Росією й "ДНР" та "ЛНР".
06.06.2023
"Цим вчинили умисні дії з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків", – зазначають прокурори.