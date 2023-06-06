У Франківську суд заочно засудив двох депутатів держдуми РФ.

В Івано-Франківському міському суді до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна заочно засудили двох депутатів держдуми РФ. Про це повідомили на сайті Івано-Франківської обласної прокуратури.

Двох депутатів держдуми Російської Федерації визнали винними у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. 15 та 22 лютого минулого року вони брали участь у засіданні держдуми федеральних зборів РФ, на яких підтримували ратифікацію договорів про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу між Росією й "ДНР" та "ЛНР".