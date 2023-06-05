Астрономи відкрили маленький "квазі-місяць" Землі.

Астрономи нещодавно ідентифікували астероїд 2023FW13 як квазі-місяць – космічний камінь, що обертається навколо Сонця майже в тандемі з Землею.

 


Нещодавно вчені відкрили астероїд, який рухається разом із Землею під час її річної подорожі навколо Сонця.

 

Названий 2023FW13, цей космічний камінь вважається " квазі-місяцем" або "квазі-супутником", тобто він обертається навколо Сонця за той самий період часу, що й Земля, але лише трохи піддається впливу гравітаційного тяжіння нашої планети. За оцінками, його діаметр становить 15 метрів – це еквівалентно трьом великим позашляховикам, припаркованих бампером до бампера. Під час свого руху навколо Сонця 2023FW13 також обертається навколо Землі, наближаючись до нашої планети на відстань 14 мільйонів кілометрів. Для порівняння, за даними NASA, Місяць має діаметр 3 474 км і знаходиться на відстані 364 000 км від Землі в найближчій точці своєї орбіти.

 

2023FW13 був вперше виявлений у березні обсерваторією Pan-STARRS, яка розташована на вершині вулканічної гори Галеакала на Гаваях. Існування астероїда згодом підтвердили Канадсько-Франко-Гавайський телескоп на Гаваях і дві обсерваторії в Арізоні, а 1 квітня його офіційно зареєстрував Центр малих планет Міжнародного астрономічного союзу, який об'єднує вчених, відповідальних за визначення нових планет, супутників та інших об'єктів Сонячної системи.

 

 

За оцінками, 2023FW13 є космічним сусідом Землі щонайменше з 100 року до нашої ери, і що космічний камінь продовжуватиме рухатися по цій орбіті приблизно до 3700 року,  розповів журналу Sky & Telescope астроном і журналіст Адрієн Коффіне, який першим класифікував астероїд як квазі-місяць після моделювання його орбіти.

 

"Схоже, це найстаріший квазі-супутник Землі, відомий на сьогодні", – зазначив Коффіне.

 

Незважаючи на те, що цей квазі-супутник пролітає відносно близько до Землі, він, ймовірно, не йде на зіткнення з нашою планетою. "Хороша новина полягає в тому, що подібна траєкторія не призводить до зіткнення "на рівному місці", – повідомив виданню Sky & Telescope Алан Гарріс, астроном з Інституту космічної науки.

 

Це сьомий відомий квазі-супутник Землі; У 2016 році був відкритий квазі-супутник 2016HO3, нині відомий як Камооалева. Ця скеля  (40-100 м) тримається так само близько до нашої планети під час її обертання навколо Сонця, а дослідження 2021 року припустило, що цей астероїд насправді може бути фрагментом Місяця.

 

 

Kiley Price
New 'quasi-moon' discovered near Earth has been traveling alongside our planet since 100 BC
Live Science, 31.05.2023

 

 

05.06.2023

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