Байден підписав закон про тимчасове скасування ліміту держборгу США.

Якби документ не вступив у сило до 5 червня, країні загрожував би економічний колапс.

Президент США Джо Байден у суботу ввечері, третього червня, підписав закон «Про фінансову відповідальність 2023 року» (Fiscal Responsibility Act of 2023), який призупиняє чинність ліміту державного боргу. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Цей закон призупиняє дію ліміту держборгу США, що становить зараз $31,4 трлн.

Ухвалення закону дає можливість уряду США уникнути катастрофічного дефолту, який, ймовірно, викликав би паніку на фінансовому ринку, величезні втрати робочих місць у найбільшій економіці світу та рецесію з ґлобальними наслідками.

«У суботу третього червня президент Байден затвердив "Закон про податкову відповідальність від 2023 року", який припиняє дію ліміту державного боргу до 1 січня 2025 року та збільшує ліміт з другого січня 2025 року для виконання зобов'язань, встановлених у період зупинення; встановлює нові дискреційні ліміти витрат (...) і скасовує призупинення виплат за федеральними студентськими кредитами», – йдеться в документі, опублікованому на сайті Білого дому.

Раніше законопроєкт про скасування стелі держборгу та обмеження видатків був схвалений обома палатами Конґресу після кількох тижнів дебатів і суперечок між представниками Республіканської та Демократичної партій США.

Перед підписанням глава Білого дому звернувся до нації та наголосив на важливості угоди між демократами та республіканцями. За його словами, досягнутий компроміс практично в останню хвилину врятував країну від економічного колапсу. «Ніщо не було б безвідповідальнішим, ніщо не могло б мати таких катастрофічних наслідків», – заявив Байден у своїй промові в Овальному кабінеті Білого дому. Він зазначив, що обом сторонам довелося піти на певні компроміси. «Ніхто не отримав всього, що хотів, але американці отримали те, що їм необхідно», – зазначив Байден, наголосивши на складності досягнення консенсусу.

Міністерка фінансів США Джанет Єллен раніше попереджала, що ресурси її відомства закінчаться до п’ятого червня, якщо проблему ліміту держборгу не буде вирішено. Такий сценарій виявився б украй болючим як для економіки США, так і для світової економіки.