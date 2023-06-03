465-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:22 Служба безпеки затримала посадовця Херсонської обласної військової адміністрації, який під час окупації міста пішов на колаборацію з росіянами і входив до створеного агресором "головного управління міністерства внутрішніх справ Херсонської області", де його призначили "старшим експертом відділення бухгалтерських і фінансово-аналітичних експертиз експертно-криміналістичного центру". Встановлено, що чоловік їздив до Москви на "курси підвищення кваліфікації", а після визволення обласного центру "заліг на дно" і згодом влаштувався до місцевої ОВА.

11:08 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 152 населених пунктів на території 9 областей України, підтверджено ураження 219 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:45 Через негоду, яка вирувала у північних областях, без електропостачання повністю залишилися 11 населених пунктів у Київській області, у Чернігівській – 45 населених пунктів, повідомили в Міненерго. У Києві заживлені всі раніше знеструмлені викликані попереднім обстрілом через технологічні порушення 36 тисяч споживачів. Внаслідок попередніх обстрілів без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Ситуація з генерацією та споживанням електроенергії стабільна та контрольована. Виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту в системі немає.

10:16 В Чорному морі росіяни зменшено кількість ракетоносіїв на бойовому чергуванні – наразі там два надводних носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить 16 ракет, повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

10:01 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Росія продовжує передислокацію регулярних підрозділів на Бахмутський напрямок, в той час як штурмові загони "групи Ваґнера" завершують відхід у тилові райони. Російські ВДВ (повітряно-десантні війська) відіграють у Бахмуті дедалі важливішу роль: у цьому секторі тепер перебувають частини 76-ї та 106-ї дивізій і ще дві окремі бригади ВДВ. ВДВ значно погіршили свій "елітний" статус, який вони мали до вторгнення. Однак російське командування, ймовірно, намагалися зберегти деякі з цих все ще відносно боєздатних підрозділів як вільний резерв. Оскільки замість цього вони були змушені розгорнути їх для утримання лінії фронту в Бахмуті, всі російські сили, ймовірно, стануть менш гнучкими у реагуванні на оперативні виклики.

09:45 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 209 470 (+560) осіб, танків – 3829 (+10) од., бойових броньованих машин – 7502 (+12) од., артилерійських систем – 3533 (+32) од., РСЗВ – 582 (+7) од., засобів ППО – 342 (+7) од., літаків – 313 (+0) од., гелікоптерів – 298 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3165 (+28) од., крилатих ракет – 1132 (+15) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 6289 (+22) од., спеціальної техніки – 475 (+10) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

112,1% танків (з них 0,9% за минулий тиждень),

43,3% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

104,8% автомобільної техніки (з них 1,6% за минулий тиждень),

114,7% артилерійських систем (з них 3,5% за минулий тиждень),

52,2% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

25,1% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

33,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

24,4% засобів ППО (з них 0,9% за минулий тиждень).

09:22 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Міністерство оборони Росії продовжує непропорційно реагувати на обмежені рейди на територію Росії, що, ймовірно, має демонструвати впевненість і компетентність у здатності реагувати на передбачувані загрози.

• Деякі російські мілблогери продовжують використовувати ситуацію в Бєлгородській області для критики російського керівництва, а інші применшують значення останніх рейдів.

• Російські війська в ніч з 1 на 2 червня завдали чергової серії ударів по Україні з використанням крилатих ракет і безпілотників іранського виробництва.

• Начальник головного організаційно-мобілізаційного управління генштабу Росії генерал-полковник Євгеній Бурдинський оголосив, що російські військові до кінця 2023 року сформують два нових військових округи та інші нові формування. Заяви Бурдинського, ймовірно, мають на меті відновити та посилити постійні пропозиції міністра оборони Росії Шойґу про значне розширення російської армії. Але міністерство оборони Росії навряд чи запровадить будь-які довгострокові пропозиції щодо реструктуризації та розширення збройних сил Шойгу до кінця 2023 року, за винятком, можливо, відновлення Московського та Ленінградського військових округів.

• Російські джерела, схоже, переорієнтовують дискусію щодо приписування відповідальності за невеликі тактичні успіхи в районі Бахмута на поточну наступальну операцію із захоплення Мар’їнки, невеликого, майже зрівняного з землею населеного пункту, куди російські джерела намагалися просуватися з початку повномасштабне вторгнення в Україну. Ці дискусії збігаються з повідомленнями про прибуття чеченських сил, які мали би взяти на себе відповідальність за Донецький фронт і завершити захоплення Мар'їнки та інших населених пунктів у цьому районі.

• Держсекретар США Ентоні Блінкен 2 червня заявив, що заклики до припинення вогню є неприйнятними, оскільки вони заморозять поточні лінії та дозволять Путіну консолідувати контроль над окупованими територіями та підготуватися до майбутніх атак на Україну.

• На Куп’янському та Кремінському напрямках російські війська продовжили наземні удари.

• Російські війська вели наземні удари по Мар'їнці.

• Російське джерело стверджувало, що українські сили досягли територіальних успіхів під час обмежених контратак на заході Донецької області.

• Російські джерела стверджували, що Україна вдарила ракетами Storm Shadow по району порту в окупованому Бердянську Запорізької області.

• Українські джерела продовжують повідомляти, що російських курсантів вищих військових академій перекидаються в райони поблизу українського кордону в Росії.

• Російська окупаційна влада продовжує примусово вивозити українських дітей до Росії під виглядом схем медичної реабілітації.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: