Вночі над Львівщиною збили десять "шахедів".

Уночі на четвер, 25 травня, росіяни атакували дронами-камікадзе західні області України. Повітряна тривога тривала чотири години - від 01:27 до 05:33. Було чутно вибухи внаслідок роботи ППО. На Львівщині підрозділи протиповітряної оборони знищили 10 Shahed-136/131. Як розповіли вранці в повітряному командування «Захід», атака була здійснена з різних напрямків майже на всі області західного регіону.

«В результаті декількагодинної бойової роботи підрозділами протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» знищено 22 «Shahed-136/131». Застосовано зенітне ракетне озброєння, авіація та мобільно вогневі групи», – йдеться в повідомленні.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що до нашої області долетіли 10 "шахедів". Влучань в об'єкти нема, жертв чи постраждалих також нема.

«ПвК «Захід» на Львівщині спрацювало стовідсотково. Влучань в об‘єкти нема, жертв чи постраждалих також нема. Окремо дякую жителям області, які дотрималися інформаційної гігієни і не публікували своїх здогадок, бо це могло допомогти ворогу», – зазначив він.

Загалом вночі в небі України було зафіксовано 36 баражуючих боєприпасів. Пуски відбулися з північного та південного напрямків. Усі цілі вдалося збити Силами української ППО. Імовірно, ворог намагався уразити критичну інфраструктуру України.



