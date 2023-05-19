Підрозділи ПвК "Захід" знищили цієї ночі шість "шахедів". П'ять із них – над Львівщиною.

 

У ніч на п'ятницю, 19 травня, під час повітряної тривоги російсько-окупаційні війська завдали удару "шахедами" по Львівській області. ППО збила п'ять дронів. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. 

 

"Між 4 та 5 годинами ранку Львівську область атакували "шахеди". Спрацювали сили й засоби нашої ППО", – зазначив очільник області.

 

Водночас міський голова Львова Андрій Садовий додав, що ціллю, за попередньою інформацією, був обʼєкт критичної інфраструктури міста.

 

"Щодо вибуху, який було чутно у Львові близько 4 години ранку. За попередньою інформацією, ціллю був об'єкт критичної інфраструктури міста. Атакували "шахедами". Постраждалих немає", – написав він на своїй сторінці у fb.

 

У Повітряному командуванні "Захід" Повітряних сил ЗС України повідомили, що у проміжку між 03:00 та 05:00 захисники з ПвК "Захід" знищили над Львівщиною 5 бойових дронів-"шахедів". Ще один ліквідували над іншою областю на заході України.

 

"19 травня 2023 року противник атакував декілька областей західного регіону ударними дронами іранського виробництва "Shahed-136/131", які атакували з різних напрямків", – йдеться у повідомленні. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування "Захід" Повітряних сил знищено шість "Shahed-136/131".

 

Максим Козицький висловив величезну вдячність силам протиповітряної оборони і повідомив, що на Львівщині постраждалих та руйнувань нема.

 

"А жителів Львівщини прошу не ігнорувати повітряних тривог. Це найкраща допомога для наших оборонців. Бережіть себе. Перемога за нами!" – додав голова ОВА.

 

 

 

19.05.2023

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