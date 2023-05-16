Збитки від ракетної атаки по Тернополю оцінюють у десятки мільйонів гривень.

 

Ракетні удари, яких РФ завдала по Тернополю у ніч з 13 на 14 травня, завдали значних збитків. Зокрема, лише в складських приміщеннях, які загорілися внаслідок атаки, знищено майна на десятки мільйонів гривень. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал на брифінгу в Медіацентрі Україна.

 



За його словами, лише сума збитків знищених товарів, які знаходилися у складських приміщеннях релігійної організації "Світло реформації", оцінюється в десятки мільйонів гривень.

 

"На об’єкті, де впали уламки, який був знищений вночі, це збитки оцінюються  лише по тих товарно-матеріальних цінностях, які там на складах, – це десятки мільйонів гривень. Дуже прикметно те, що постраждала релігійна громадська організація, яка займалася наданням допомоги внутрішньо переміщеним особам, допомоги церквам. Це організація "Світло реформації", де були повністю знищені всі складські приміщення, де були харчі, засоби гігієни, інші речі для потреб населення", – зазначив Надал.

 

Серед іншого, наголосив мер, постраждав також один із корпусів Тернопільського університету. Там знищені вікна і двері, приміщення не пошкоджені.

 

Нагадаємо, російські війська двічі атакували ракетами Тернопіль та передмістя. Перша атака відбулася 13 травня близько 22:35, друга – 14 травня о 05:00. Були прильоти у складські приміщення, пошкодженні також цивільні будинки, є постраждалі. 

 

Вчора, 15 травня, на території Тернопільської області знешкодили боєголовку російської крилатої ракети Х-55, що не вибухнула. Про це під час брифінгу Ради оборони Тернопільщини повідомив начальник ДСНС у Тернопільській області Віктор Маслей. 

 

"Група піротехнічних робіт знешкоджує ракету Х-55, яка знаходиться на території Тернопільської області і була збита нашими силами ППО. Вона небезпечна, будемо знищувати сьогодні", - сказав Маслей.

 

Водночас очільник поліції Олександр Богомол зазначив, що місцеві жителі могли відчути "відповідний запах" від ракетного палива, можливі отруєння. Тож він звернувся до жителів із проханням повідомляти про залишки ракет, щоб слідчо-оперативна група могла прибути на місце події та провести відповідні заходи.

 

16.05.2023

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