Мешканцям Франківщини заборонили збивати дрони.

В Івано-Франківській заборонили мешканцям самостійно збивати будь-які безпілотні апарати. Натомість потрібно повідомляти про них у поліцію. Про це йдеться у відео телеканалу НТК.
Таке рішення прийняли на раді оборони області, каже голова Коломийської районної військової адміністрації Любомир Глушков.
15.05.2023
"Згідно з рішенням ради оборони області, заборонено нашим жителям самостійно у будь-який спосіб вживати заходів щодо збиття дронів, інших безпілотників. У разі їх виявлення потрібно повідомити на 102", – каже Глушков.