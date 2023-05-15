Мешканцям Франківщини заборонили збивати дрони.

В Івано-Франківській заборонили мешканцям самостійно збивати будь-які безпілотні апарати. Натомість потрібно повідомляти про них у поліцію. Про це йдеться у відео телеканалу НТК.

Таке рішення прийняли на раді оборони області, каже голова Коломийської районної військової адміністрації Любомир Глушков.