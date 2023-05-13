У Карпатах квітнуть дві долини нарцисів. Фото.

У Карпатах у цей час активно цвітуть нарциси. Про це у fb повідомляють у Національних парках України. Проте, як застерігають у дописі, час цвітіння обмежений — 10 днів. Тому бажаючим побачити красу квіткових долин варто поквапитися.

"Долина нарцисів — у Карпатський біосферний заповідник // Carpathian Biosphere Reserve. Долинка нарцисів — у Національний природний парк "Сколівські Бескиди" (садиба Крушельницього лісництва). Нарциси квітнуть недовго, близько 10 днів. Ви ще встигаєте побачити і понюхати їх цього року!", — йдеться у дописі.