Продаж російських озброєнь до Індії зупинено.

Причина – проблеми з оплатою, викликані західними санкціями проти Росії.

Постачання російської зброї до Індії призупинено через неможливість двох країн знайти механізм оплати, який би не порушував санкції США. Про це у суботу, 22 квітня, повідомила інформаційна аґенція Bloomberg з покликом на індійських чиновників. Індійські платежі за озброєння застрягли приблизно на рік, а Москва закрила кредит для Нью-Делі.

Йдеться про індійські платежі за вже поставлену зброю на суму понад два мільярди доларів та про російський кредит у 10 мільярдів доларів, які мають піти на закупівлю Індією запчастин, а також двох батарей системи протиракетної оборони С-400, які ще не поставлені.

Індія не може сплатити рахунок у доларах США через побоювання вторинних санкцій, а також не хоче завершувати угоду в російських рублях через побоювання, що не зможе придбати їх у достатній кількості на відкритому ринку за справедливим курсом, зазначили джерела. Росія, своєю чергою, відмовляється приймати індійські рупії через волатильність обмінного курсу. Уряд Індії запропонував Москві використовувати рупії, отримані від продажу зброї, для інвестицій у індійські боргові зобов'язання та ринки капіталу, щоб уникнути накопичення індійської валюти, додали вони, але Москву ця ідея не влаштувала. Так що наразі перемовини щодо використання інших валют ні до чого не призвели.

Одним із можливих рішень може стати використання євро та дирхамів – валют, які використовуються для оплати індійського імпорту російської нафти за зниженими цінами, сказав високопоставлений представник індійського уряду. Однак у зв'язку зі санкціями використання цих валют для оплати зброї може викликати більшу увагу з боку США, ніж нафта, а також збільшити витрати через несприятливий для Індії обмінний курс.

Інший варіант, що обговорюється – це механізм, що дозволяє Росії компенсувати закупівлі індійського імпорту за рахунок продажу зброї, сказав один з чиновників. Але це нелегко, оскільки минулого року російський експорт до Індії значно перевищував імпорт звідти.

Відсутність поставок комплектуючих та запасних частин становить значну проблему для Індії, на озброєнні якої перебувають понад 250 винищувачів СУ-30, понад 1200 танків Т-90 та сім субмарин російського виробництва. За словами індійських представників, вони не впевнені у здатності Росії продовжувати регулярне технічне обслуговування бойової техніки.