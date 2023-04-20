З російських підручників історії прибрали згадки про Київ.

Також міносвіти РФ готує методичні матеріали, де ревізіонується роль Києва в історії Росії.

 

 

У Росії в новій редакції підручника «Навколишній світ» для школярів четвертого класу та підручника історії для шостого класу, випущених видавництвом «Просвещение», прибрали кілька згадок про Київ у розділах історії Київської Русі. Про це повідомляє російський інтернет-портал «Медиазона» після ознайомлення з кількома сторінками нової версії підручника та порівняння їх із версією 2021 року.

 

У старому виданні говорилося, що літопис «Повість временних літ» написав чернець Києво-Печерського монастиря Нестор. У новій версії Нестор став просто ченцем без уточнення місця служби.

 

«Медиазона» також зауважила, що у версії підручника 2021 року йшлося про те, що князь Володимир хрестив увесь народ у Києві, а в новій версії — «у столиці». Також змінилася фраза «Після смерті Олега у Києві став правити князь Ігор». Тепер вона звучить так: «Після смерті Олега Руссю став правити князь Ігор».

 

У підручнику з історії Росії за шостий клас (версія 2016 року) йдеться: «882 рік, коли Олег об'єднав Новгород та Київ, багато істориків називають умовною датою утворення Давньоруської держави». У редакції 2023 написано інакше: «Поступово найбільшого значення набула династія князів, які зводили свій рід до Рюрика. З його запрошенням 862 року до Новгорода пов'язують утворення держави Русь».

 

«Медиазона» зазначає, що нова редакція підручника «Навколишній світ» відправлена до друку і в продаж поки що не надійшла. Журналістам також стало відомо про підготовку методичних матеріалів, де ревізіонується роль Києва в історії Росії. За словами джерела у видавництві «Просвещение», методички надійдуть до шкіл до кінця весни.

20.04.2023

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