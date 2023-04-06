У Львові розпочали демонтаж самобуду московського патріархату.

 

 

На проспекті Червоної Калини, 89 у Львові почали демонтаж самобуду московського патріархату. Про це повідомив в.о. директора департаменту гуманітарної політики ЛМР Євген Бойко.

 

"Громада ПЦУ розпочала демонтаж самобуду московського патріархату на Сихові. Все як кажуть богослужбові правила, роботи розпочали з молитви", – написав він.

 

Євген Бойко також розповів, що богослужбові речі, церковне начиння, ікони, будуть тимчасово зберігатися в будівлі храму ПЦУ.
 

Зазначимо, що 4 квітня міський голова Львова Андрій Садовий повідомляв, що самобуд на Сихові планують демонтувати найближчим часом. Тоді прийняли ухвалу щодо передачі земельної ділянки громаді Православної церкви України. 

 

 

Цей дерев’яний самобуд - храм святого рівноапостольного князя Володимира (УПЦ МП) вже неодноразово намагалися демонтувати. Кілька разів у храмі виникали пожежі, які парафіяни та настоятель церкви називали підпалом. Через приналежність храму до Московського патріархату невідомі обклеювали стіни церкви портретами Сталіна та заливали двері і вікна церкви монтажною піною. В червні торік під покрівлею храму знову виникла пожежа.

 

У липні 2022 року віряни храму вирішили перейти до ПЦУ. Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький видав розпорядження про внесення змін до вже існуючого статуту релігійної громади Української Православної Церкви Сихівського району м. Львова. А настоятель самовільного храму Володимир Кузьо назвав це розпорядження голови ОВА «зловживанням владою».

 

 

У березні 2023 року депутати Львівської міської ради передали 0,89 га землі під самобудом релігійній громаді Львівсько-Сокальської єпархії ПЦУ для будівництва Свято-Преображенського кафедрального собору.

 

06.04.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
406-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, протягом доби було відбито понад 60 атак. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.
05.04.23 | | Україна
Кілька незасвоєних уроків Володимира Яніва
Людмила Тарнашинська
«Відшукати первні нашої духовности, проаналізувати себе, сягнути до джерел, відчистити духовність від намулу чужого, розкладового, руйнуючого, щоб іти до абсолютного Добра»
04.04.23 | | Минуле
Дивний матеріал ламає класичний закон фізики
Зі збільшенням тиску теплопровідність арсеніду бору падає, і це змушує фізиків переосмислити науку про екстремальні умови
04.04.23 | | Наука
405-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу ЗСУ відбили 69 атак противника. Найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку
04.04.23 | | Україна
Прості рецепти
Юрко ТИМЧУК
Війна – оптимальний час для зміни правил гри, й оптимізація процесів у цей страшний період потребує менше ресурсів. Головне – не загратися.
03.04.23 | | Україна
Солодких снів, ChatGPT
Енді Кесслер
Штучний інтелект може дати уявлення про те, що робить наш мозок, коли ми спимо: спотворених вхідних даних знімає зациклення у пошуку закономірностей
03.04.23 | | Дискурси
404-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни далі зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу ЗСУ відбили 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.
03.04.23 | | Україна
«Космогонія»: чи тільки розмір має значення?
Богдан Мисюга
Велике полотнище має кілька рівнів оптичного сприйняття. Здалеку – ілюзія рухомого газо-подібного простору, що дає відчуття невагомості. При наближенні – ілюзія руху більша, крім того стають видимі небесні тіла та прозорі обриси міфологічних сцен.
02.04.23 | | Штука

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.