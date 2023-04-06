У Львові розпочали демонтаж самобуду московського патріархату.

На проспекті Червоної Калини, 89 у Львові почали демонтаж самобуду московського патріархату. Про це повідомив в.о. директора департаменту гуманітарної політики ЛМР Євген Бойко.

"Громада ПЦУ розпочала демонтаж самобуду московського патріархату на Сихові. Все як кажуть богослужбові правила, роботи розпочали з молитви", – написав він.

Євген Бойко також розповів, що богослужбові речі, церковне начиння, ікони, будуть тимчасово зберігатися в будівлі храму ПЦУ.



Зазначимо, що 4 квітня міський голова Львова Андрій Садовий повідомляв, що самобуд на Сихові планують демонтувати найближчим часом. Тоді прийняли ухвалу щодо передачі земельної ділянки громаді Православної церкви України.

Цей дерев’яний самобуд - храм святого рівноапостольного князя Володимира (УПЦ МП) вже неодноразово намагалися демонтувати. Кілька разів у храмі виникали пожежі, які парафіяни та настоятель церкви називали підпалом. Через приналежність храму до Московського патріархату невідомі обклеювали стіни церкви портретами Сталіна та заливали двері і вікна церкви монтажною піною. В червні торік під покрівлею храму знову виникла пожежа.

У липні 2022 року віряни храму вирішили перейти до ПЦУ. Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький видав розпорядження про внесення змін до вже існуючого статуту релігійної громади Української Православної Церкви Сихівського району м. Львова. А настоятель самовільного храму Володимир Кузьо назвав це розпорядження голови ОВА «зловживанням владою».

У березні 2023 року депутати Львівської міської ради передали 0,89 га землі під самобудом релігійній громаді Львівсько-Сокальської єпархії ПЦУ для будівництва Свято-Преображенського кафедрального собору.