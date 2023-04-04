Китай змінив свою позицію щодо Курильських островів.

Вона стала ближчою до Росії після зустрічі Сі Цзіньпіна з Путіним

Китай вперше за 60 років змінив позицію щодо приналежності Південних Курил. З 1964 чотири острови – Ітуруп, Кунашир, Шикотан і Хабомаї – позначалися на китайських картах як японські території, окуповані Росією. Тепер Китай дотримуватиметься нейтральної позиції. Про це повідомила японська інформаційна аґенція Kyodo.

У 1960-х на тлі конфлікту Пекіна та Москви тодішній китайський лідер Мао Цзедун ухвалив рішення про належність островів Японії. Нинішній китайський лідер Сі Цзіньпін під час нещодавніх перемовин у Москві з президентом Росії Путіним заявив, що Китай відтепер «не приймає ні тієї, ні іншої сторони» в територіальній суперечці.

Джерело видання стверджує, що на зустрічі 20–21 березня в Москві Путін сказав китайському колезі про «важливість розвитку спеціальної безмитної зони», законопроєкт про створення якої на Південних Курилах держдума Росії ухвалила на початку березня. Токіо засудив її створення, а російська влада вказала, що одна з цілей – наголосити на приналежності островів Росії. Схожа зона була раніше створена в окупованому Криму.

Як стверджують експерти, які дали свої коментарі для Kyodo, зміна позиції Китаю може ускладнити врегулювання суперечки, яка триває десятиліттями, оскільки Москва навряд чи поступиться в цьому питанні зараз за підтримки Пекіна.

Нагадаємо, що СРСР приєднав до своєї території Ітуруп, Кунашир, Шикотан та Хабомаї за підсумками Другої світової війни. У 1956 р. Радянський Союз і Японія підписали мирну декларацію, за якою Шикотан і Хабомаї мали бути передані Японії після укладання мирного договору. Але японська влада в наступні роки наполягала на тому, що повернуті мають бути всі острови. Мирний договір досі не підписано. Токіо протягом усіх цих років висловлювало Москві територіальні претензії.