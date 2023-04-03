Львів’янина засудили на 5,5 років за проросійські дописи у соцмережах.

Сихівський районний суд міста Львова визнав 59-річного Сергія Стріжкова винним у злочинах проти української державності. Від початку великої війни в Україні львів’янин почав активно поширювати і створювати дописи антиукраїнського характеру в «Однокласниках» та Facebook.

Як повідомлив Судовий репортер, Стріжков вважає, що у 2014-му в Україні відбувся державний переворот і з цього часу триває громадянська війна. Він є прихильником створення єдиної держави – Русі, а Україну в своїх дописах називав «окраїною».

«Да, мир нужен, но без бандеровской идеологии, а иначе это не мир, а идиотизм уверенных в своей правоте идиотов…С детства внушают их церковники грекокаты и католики по сути и сами село селом приземленные под управлением «святых отцов» хозяев в Ватикане, разведок Запада и США. Евреи во власти над миром…На заподе Окраины такого понимания нет и не будет. Нет для этого мозгов…», — писав Стріжков.

Стріжкова засудили до 5 років і 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. Його визнали винним у низці злочинів, а саме: у розпалюванні національної релігійної ворожнечі та ненависті на приниженні національної честі та гідності (ч.1 ст. 161 ККУ), закликах до зміни меж території і державного кордону України (ч. 2 ст. 110 ККУ) та поширенні матеріалів, в яких виправдовується і визнається правомірною, збройна агресія РФ проти України, глорифікуються її учасники (ч.2 та ч.3 ст. 436-2 ККУ).