Внаслідок бомбового замаху загинув російський «воєнкор» Владлен Татарський.

Найімовірніше, вибухнула статуетка, яку подарувала Татарському невідома дівчина.

 

 

У Санкт-Петербурзі в неділю, другого квітня, стався вибух у кафе «Стрит-бар», яке розташоване на Університетській набережній і належить «кухареві Путіна» Євгенію Пріґожину. У момент вибуху там засідав турбопартіотичний дискусійний клуб «Кибер Z фронт». Внаслідок вибуху загинув популярний «воєнкор» Владлен Татарський (справжнє ім'я Максим Фомін), ще 16 людей отримали поранення. Про це повідомив петербурзький інформаційний портал «Фонтанка.ру» з покликом на інформацію головного управління МВС у Санкт-Петербурзі.

 

На місце події виїхало керівництво головного управління карного розшуку МВС Росії. Усіх постраждалих внаслідок пригоди наразі оглядають медичні працівники, йдеться у повідомленні.

 

Джерела розповіли, що вибуховий пристрій, який спрацював у кафе Санкт-Петербурга, був захований у статуетку, яку подарували Владлену Татарському. Незадовго до вибуху «воєнкору» вручила статуетку невідома дівчина.

 

«Дівчина в картатій спідниці сиділа за столиком на самоті. Вона назвалася художницею і принесла з гардеробу велику коробку, в якій, за її словами, — бюст Татарського, зроблений її руками. Подарувала статуетку, він подякував, вона сіла метрів за три. За 5 хвилин це сталося. Постраждали ті, хто сидів ближче», — розповідають очевидці. Дівчину, яка вручила статуетку, поки що не знайшли.

 

Слідчий комітет Росії порушив за частиною 2 статті 105 КК РФ за фактом «вбивства, скоєного загальнонебезпечним способом», кримінальну справу.

 

Максим Фомін народився в Макіївці на Донеччині 1982 року. Свого часу відсидів у горлівській в’язниці за збройне пограбування. Був звільнений окупаційними військами 2014 року. Брав участь у діяльності терористичних військ «ДНР». З моменту повномасштабного російського вторгнення Фомін працював «воєнкором», головним чином на донбаському фронті.

02.04.2023

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