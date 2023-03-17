Китай таки поставляв зброю до Росії.

Зокрема китайські компанії відправляли до Росії штурмові гвинтівки під виглядом мисливських.

У 2022 році низка китайських компаній поставили до Росії партії зброї, зокрема штурмові гвинтівки, деталі безпілотників і бронежилети, які могли бути використані у воєнних цілях, зокрема у війні проти України. Про це повідомило американське видання Politico з покликом на митні дані аґреґатора ImportGenius.

Постачання зброї відбувалося щонайменше з червня до грудня 2022 року. Серед постачальників була зокрема компанія, пов'язана з китайським урядом, – China North Industries Group Corporation Limited. Це один із найбільших оборонних підрядників КНР. У червні вона відправила тисячу гвинтівок CQ-A російській компанії «Техкрим», яка співпрацює з міністерством оборони РФ. Згідно з документами. цю продукцію було проведено як «цивільні мисливські рушниці». Насправді ж CQ-A – штурмові гвинтівки, скопійовані з американських М16, їх використовують як військова поліція в Китаї, так і збройні сили від Філіппін до Південного Судану та Парагваю.

Ще одна компанія – Da-Jiang Innovations Science & Technology Co, яка перебуває під санкціями США, – у листопаді та грудні минулого року відправляла невеликому російському дистриб'ютору через ОАЕ деталі для дронів – акумулятори та камери. Усього було поставлено 12 партій запчастин для БПЛА.

Крім того, наприкінці 2022 року в Росію через Туреччину було ввезено понад 800 китайських бронежилетів вагою понад 12 тонн на суму близько 10 мільйонів доларів.

Як зазначає Politico, обсяги та характер поставок не вказують на те, що Пекін цілеспрямовано забезпечує Москву військовою допомогою, проте товари явно належать до продукції військового або подвійного призначення, яка потенційно може використовуватися в бойових діях. Видання не знайшло підтвердження використання китайських гвинтівок на війні в Україні, проте китайські БПЛА від компанії Da-Jiang Innovations Science & Technology Co на полі бою були помічені.

Нагадаємо, що 26 лютого директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив в інтерв'ю CBS News, що у Вашингтоні впевнені – Китай міркує над постачанням летальної зброї Росії для війни проти України, проте остаточного рішення ще не ухвалене.