Кремль домагається зміни політичного курсу Молдови – через, зокрема, поширення російської мови.

З документів, які потрапили в розпорядження німецьких ЗМІ, випливає, що Москва має план повернути втрачений контроль над Молдовою.

 

 

Росія переслідує стратегічну мету – відвернути Молдову від Заходу і повернути її у сферу свого впливу. Про це йдеться в матеріалах, опублікованих в середу, 15 березня, деякими німецькими ЗМІ. Зокрема авторитетна газета Süddeutsche Zeitung в статті «Московський план для Молдови» (Moskaus Plan für Moldau) розповідає про стратегічний документ, створений у Кремлі.

 

У документі обсягом у п'ять сторінок описуються конкретні шляхи підтримки проросійських настроїв у Молдові та запобігання орієнтації цієї країни на Захід. Пропоновані у стратегії заходи торкаються цілей Росії у політичній, військовій, торговій, економічній та соціальній сферах.

 

Молдова в документі розглядається як важлива арена для протистояння із Заходом. Ключовою метою Росії на найближчі десять років є «протидія спробам зовнішніх акторів втручатися у внутрішні справи республіки». Передовсім це стосується НАТО. Водночас йдеться про недопущення послаблення позицій Російської Федерації в республіці.

 

Паралельно пропонується залучати Молдову до організацій, які перебувають під контролем Росії, – Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) та Євразійського економічного союзу (ЄАЕС). Одним зі способів запобігання «підриву російських інтересів у реґіоні» має стати важіль економічного тиску – нагадування про «інтереси Молдови на російському ринку збуту».

 

Відповідно до плану, Молдова повинна відмовитися від заходів, які чинили б політичний чи економічний тиск на Придністров'я. Один із пунктів прямо стосується російських військ у цьому реґіоні: ініціативи Молдови, спрямовані на скасування російської військової присутності в Придністров’ї, мають бути «нейтралізовані».

 

Кремлівські експерти закликають посилювати проросійські настрої у політичній та економічній елітах Молдови. До 2025 року пропонувалося сформувати серед еліти Молдови проросійські настрої, розширюючи дружні Росії політичні рухи; паралельно Москва мала перешкоджати "румунізації" Молдови і забезпечити збереження і розширення в країні освіти російською мовою, у тому числі дистанційної, і відкривати в цій країні філії російських університетів.

 

За підсумками цієї стратегії до 2030 року документ передбачає утвердження російської мови як мови міжнаціонального спілкування в Молдові, створення в республіці стійких груп російського впливу та – через, зокрема, забезпечення присутності в країні російських ЗМІ – в суспільстві та політичних колах Молдови має насаджуватися «негативне ставлення до НАТО».

 

Як зазначають у статті в Süddeutsche Zeitung, цей документ, очевидно, написали ті самі експерти, які розробляли стратегію приєднання Білорусі до Росії.

 

 

15.03.2023

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