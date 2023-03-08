Помер Тарас Лозинський, хранитель мистецького Львова.

Цієї ночі відійшов в засвіти Тарас Лозинський – іконописець, реставратор, колекціонер-зберігач українських мистецьких скарбів, редактор та видавець багатотомної антології українського мистецтва, співзасновник та віце-президент Інституту колекціонерства українських мистецьких пам’яток при НТШ, викладач в Іконописній школі УКУ, (авторський курс "Шедеври малярства для іконописців"). Член наглядової ради Львівської національної академії мистецтв.

Чутлива, мистецька, цілісна натура. Безкомпромісний активіст в правдивому значенні цього слова. Великий патріот і меценат. Усе робив категорично до кінця, вигорав як вогонь.

Мав 64 роки, народився 28 березня 1959 року, у Львові.

У 1981 році закінчив економічний факультет Українського поліграфічного інституту імені Івана Федорова, інженер-механік поліграфічних машин.

Згадував:

Завжди хотів вчитися на маляра. А моя родина не мала 5 тисяч рублів – щоб тоді, “за москалів” (період радянської окупації), поступити у вищий заклад, треба було дати 5 тисяч рублів хабаря. А мій тато був перукарем, мама займалась вихованням дітей. Ніякого стосунку до малярства вони не мали взагалі. Шансів поступити не було жодних.

Мої батьки хтіли аби їхня дитина була головним інженером заводу, а не якимось там маляром чи графіком. Отака у них була ідея-фікс. І я правдами-неправдами вступив до поліграфічного інституту на інженера-механіка поліграфічних машин. Та не покидав мрії стати маляром – ходив на приватні уроки до Патика. Навіть просив його допомогти мені вступити до прикладного. Готовий був кидати науку в поліграфічному. А він мені каже: “Чи маєте ви шанс без знайомств і без грошей вступити? Дуже сумніваюсь. Ви і там не поступите, і тут кинете.”

Так я залишився в поліграфічному. А після інституту мене забрали до армії. В Поліграфічному не було військової кафедри, тому я не отримав офіцерського звання і пішов рядовим. Але…стався випадок. Знаєте, ото донька Гната Хоткевича, коли її запитали, чи вона вірить у випадок, сказала що – "Ні, випадку в житті нема. А коли Господь Бог хоче допомогти людині, не залишаючи свого підпису – бажає залишитись анонімом, то посилає їй випадок". Так ось пішов я у військкомат. Беруть вони мої документи, не заглядаючи у них, лише питають: “Хто ви є?” – кажу, що закінчив поліграфічний. “А спеціальность какая?” – художник.

Привезли мене в полк, відкриваю свій квиток, а там написано – “Львівський поліграфічний інститут. Спеціальність — художник”. Я замовк. Мені більш нічого не треба було. Моя мрія здійснилась. Згодом всі й забули, що закінчував я механічний факультет. А пам'ятали, що Лозинський – маляр. Таки наука у Патика двічі на тиждень впродовж чотирьох років не пройшла намарно."