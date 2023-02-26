Білоруські партизани вчинили диверсію на військовому летовищі.

Пошкоджено російський військовий літак та снігоприбиральну техніку. 

 

 

На білоруському військовому летовищі Мачулищі за 12 кілометрів від Мінська прогриміли вибухи. Пошкоджено російський військовий літак та снігоприбиральну техніку. Про це повідомив білоруський інформаційний портал «Новы час» з покликом на заяву  опозиційного руху BYPOL, створеного колишніми співробітниками силових структур Білорусі.

 

За інформацією BYPOL, на військовому аеродромі було здійснено диверсію, внаслідок якої російський військовий літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 отримав поважні пошкодження. «Постраждали передня та центральна частини літака, пошкоджені авіоніка та радіолокаційна антена», — йдеться у заяві руху.

 

Своєю чергою, керівник BYPOL Олександр Азаров заявив виданню «Наша Ніва», що до диверсії на аеродромі в Мачулищах причетні білоруські партизани.

 

Інформацію про вибухи на аеродромі підтвердили журналіст Антон Мотолько та телеграм-канал «Беларусь за МКАДом». Своєю чергою, телеграм-канал «Беларускі Гаюн» повідомив, що російський літак А-50 «міг отримати деякі пошкодження внаслідок скидання з висоти невстановленого предмета». Деякі російські воєнкори написали, що аеродром, ймовірно, був атакований безпілотниками.

 

Влади Білорусі та РФ події поки що інцидент не коментували. 

26.02.2023

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