Демократи у США прохолодно ставляться до висунення Байдена.

Проте наразі він не має конкурентів для номінації.

Більшість членів Демократичної партії у США не підтримують ідею про висунення чинного президента країни Джо Байдена на посаду глави держави на майбутніх виборах. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters із покликом на результати опитування громадської думки, проведеного демоскопічним інститутом Ipsos.

Опитування проводилось із шостого до 13 лютого по всій країні за участю 4408 дорослих респондентів. При цьому 52% членів Демократичної партії заявили, що не хотіли б висунення кандидатури Байдена на майбутніх президентських виборах. За його номінацію висловилося лише 35%.

«Підсумовуючи, можна сказати, що результати цього опитування сигналізують, що багато американців не в захваті від повторення двобою листопада 2020 року, в якому здобув перемогу Байден», – констатують демоскопи.

За даними Ipsos, багато виборців незадоволені економічною політикою чинного президента США. Наразі її схвалюють 36% виборців, минулого року цей показник становив 42%. Окрім того, багато хто вважає Байдена, якому в листопаді має виповнитися 81 рік, надто старим для подальших чотирьох років роботи на посаді глави держави. Поки що Джо Байден не оголосив офіційно про намір брати участь у виборах президента США 2024 року.

Водночас фактом є й те, що Байден все ще не має поважного конкурента в середовищі демократів. Якщо ситуація докорінно не зміниться до праймеріз Демократичної партії, то чинний президент, найімовірніше, виграє номінацію, адже він допоміг своїй партії досягти кращого результату на виборах до Конґресу 2022 року, ніж очікувалося.

Водночас падає і популярність експрезидента США Дональда Трампа серед республіканців, проте він усе ще зберігає лідерство серед евентуальних кандидатів на номінацію від Республіканської партії. Серед членів партії проти висування Трампа висловилося 40% опитаних. 43 відсотки підтримали його балотування. 31% республіканців заявив, що підтримують губернатора Флориди Рона ДеСантіса (Ron DeSantis). Колишній віцепрезидент Майк Пенс, який також зважує свої шанси позмагатися за президентську посаду, отримав 7,5% підтримки республіканців, ще чотири відсотки висловили бажання голосувати за колишню губернаторку Південної Кароліни Ніккі Гейлі (Nikki Haley), яка нещодавно оголосила про своє бажання поборотися за Білий дім.

Представники Байдена та Трампа на момент публікації не прокоментували результатів цього опитування.