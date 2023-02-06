У Львівській філармонії започаткували концерти при свічках.

 

У Львівській філармонії започаткували концерти при свічках. 14 лютого відбудеться перша подія з цього циклу – концерт «У вирі пристрасного танго». Початок о 18:30.

 

 

Подія буде присвячена вічному та найпрекраснішому почуттю – коханню. Коханню, яке втілилось в одному з найпопулярніших жанрів у світі – танго.

 

«Музика, що захоплює у вир пристрасті, натхнення та любові. Романтична атмосфера при свічках та витончене танго у День всіх закоханих! Також гостей заходу пригощатимуть шампанським! І все це входить у вартість квитка!» – зазначили організатори.

 

Ритм танго стане провідним у події та буде звучати у виконанні Академічного інструментального ансамблю «Високий замок»: від пристрасного «Лібертанго» Астора П’яццолли чи романтичного «Petite fleur» Сіднея Беше до «лінивого» танго Джона Cаллівана. 

 

Також у цей вечір звучатимуть авторські ліричні пісні про кохання відомої української співачки Ірини Долі. Пристрасть музики передасть у пластиці тіла знана танцювальна пара у складі Віктора Сокрути і Соломії Кудин.

 

«Це буде теплий романтичний вечір, сповнений чудової музики та пристрасних ритмів танго. Особливої атмосфери йому додадуть свічки, що прикрашатимуть концертний зал. Під час антракту гості матимуть можливість поспілкуватись, зробити у фоє фото з артистами та пригоститись шампанським. Тут  буде також романтична атмосфера – танцюватимуть дві пари, до яких можна буде доєднатися людям, які хотіли б себе спробувати у танці», – розповідає художній керівник проєкту Андрій Яцків.

 

Цей концерт стане першою подією із масштабного циклу «тихих» проєктів – подій без яскравих світлових чи шумових ефектів, наповнених музикою, яка дозволить у наш складний час «перезавантажитись», знайти час для себе та хоч трішки переключитися. 

 

Такі події «при свічках» відбуватимуться у філармонії щомісяця.

Квитки за посиланням: https://soldout.ua/event/1056-music-by-candlelight-in-the-rhythm-of-tango

 

06.02.2023

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