Львівська філармонія запрошує на серію концертів TERRA BAROCCO.

Львівська національна філармонія ім. Мирослава Скорика запрошує на серію концертів TERRA BAROCCO. Концерти відбудуться 2 та 9 лютого, повідомили у пресслужбі філармонії.

У виконанні солістів Анни Іванюшенко, Сергія Гаврилюка, Ірини Ключковської та Академічного камерного оркестру “Віртуози Львова” прозвучать кращі твори майстрів епохи бароко.

"Епоха крайнощів та балансу, вишуканості та гротеску, протиріч та досконалої злагодженості. Епоха, що подарувала світові геніальних майстрів: Йоганна Себастьяна Баха, Антоніо Вівальді, Лоренцо Берніні, Дієго Веласкеса. Таємнича та захоплива епоха бароко. Запрошуємо приєднатись до музичної подорожі бароковою Європою: пишними італійськими залами, французькими салонами та палацами Німеччини", – анонсують у філармонії.

2 лютого о 18:00 відбудеться концерт «Terra barocco: Барокова подорож». У програмі концерту в виконанні Анни Іванюшенко та Сергія Гаврилюка прозвучать твори для клавесину та барокової скрипки: сонати Антоніо Вівальді, Антоніо Солера й Йоганна Себастьяна Баха та інструментальні п'єси Франсуа Куперена, Нікола Маттейса та Жана-Франсуа Дандріє.

9 лютого о 18:00 відбудеться концерт «Terra barocco: В італійському стилі».

Друга подія стане музичною мандрівкою до батьківщини бароко – Італії, яка саме в час бароко стала колискою опери. У виконанні Академічного камерного оркестру “Віртуози Львова” та солісток Анни Іванюшенко та Ірини Ключковської прозвучать твори для камерного оркестру, а також оперні арії найвідоміших італійських композиторів ХVII століття – Антоніо Вівальді та Еварісто Феліче Даль’Абако.