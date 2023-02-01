Львівська філармонія запрошує на серію концертів TERRA BAROCCO.

 

Львівська національна філармонія ім. Мирослава Скорика запрошує на серію концертів TERRA BAROCCO. Концерти відбудуться 2 та 9 лютого, повідомили у пресслужбі філармонії. 

 

 

У виконанні солістів Анни Іванюшенко, Сергія Гаврилюка, Ірини Ключковської та Академічного камерного оркестру “Віртуози Львова” прозвучать кращі твори майстрів епохи бароко. 

 

"Епоха крайнощів та балансу, вишуканості та гротеску, протиріч та досконалої злагодженості. Епоха, що подарувала світові геніальних майстрів: Йоганна Себастьяна Баха, Антоніо Вівальді, Лоренцо Берніні, Дієго Веласкеса. Таємнича та захоплива епоха бароко. Запрошуємо приєднатись до музичної подорожі бароковою Європою: пишними італійськими залами, французькими салонами та палацами Німеччини", – анонсують у філармонії. 

 

2 лютого о 18:00 відбудеться концерт «Terra barocco: Барокова подорож». У програмі концерту в виконанні Анни Іванюшенко та Сергія Гаврилюка прозвучать твори для клавесину та барокової скрипки: сонати Антоніо Вівальді, Антоніо Солера й Йоганна Себастьяна Баха та інструментальні п'єси Франсуа Куперена, Нікола Маттейса та Жана-Франсуа Дандріє.

 

 

9 лютого о 18:00 відбудеться концерт «Terra barocco: В італійському стилі».
Друга подія стане музичною мандрівкою до батьківщини бароко – Італії, яка саме в час бароко стала колискою опери. У виконанні Академічного камерного оркестру “Віртуози Львова” та солісток Анни Іванюшенко та Ірини Ключковської прозвучать твори для камерного оркестру, а також оперні арії найвідоміших італійських композиторів ХVII століття – Антоніо Вівальді та Еварісто Феліче Даль’Абако.

 

01.02.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
342-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують вести наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках, зазнаючи великих втрат, ведуть безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках, на Куп’янському та Запорізькому обороняють раніше захоплені рубежі
31.01.23 | | Україна
Краще пізно, ніж ніколи
Юрко ТИМЧУК
Сидіти на березі й чекати, коли річкою пропливе труп ворога, можна до «китайської паски». Українці потроху позбуваються східного рудимента, але продовжують очікувати на танки із Заходу.
30.01.23 | | Україна
На прощання з Дмитром Павличком
Андрій Содомора
Navigare necesse est, vivere non est necesse: плисти конче потрібно, жити – не конче...
30.01.23 | | Галичина
341-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Підрозділи Збройних Сил України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Роздолівка, Васюківка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка й Озарянівка Донецької області.
30.01.23 | | Україна
340-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Підрозділи ЗСУ відбили атаки окупантів у районах Діброви та Білогорівки Луганщини; Ямполівки, Роздолівки, Солі, Верхньокам’янського, Бахмута, Благодатного, Парасковіївки, Іванівського, Кліщіївки, Водяного, Мар’їнки, Новомихайлівки, Побєди і Вугледара на Донеччині
29.01.23 | | Україна
Плацебо помагає і від почуття провини
Навіть приймаючи плацебо свідомо, пацієнти почуваються краще.
29.01.23 | | Наука
Шоу двійників
Віталій Портников
Для нас не має значення, скільки є Путіних. Для нас важливо, що Росія – одна, і вона зацікавлена у знищенні українців. І саме від перемоги над нею залежить чи існуватиме Україна
29.01.23 | | Дискурси
Поезія, подорожі, дружба та війна
Василь Махно і Богдан Задура
Розмова про поетів і поезію, про тотального поета Василя Махна і про те, як нам пощастило з польським поетом Богданом Задурою
28.01.23 | | Дискурси

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.