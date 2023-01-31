У російському «Ермітажі» гакери вивели на екрани інформацію про трагедію в Бучі.

Напередодні в телеетері деяких російських областей і окупованому Криму гакери запустили промову Зеленського.

 

 

У російському державному музеї «Ермітаж», що в Санкт-Петербурзі, гакери вивели на електронних табло закладу інформацію про жахливі події в місті Бучі Київської області під час російської окупації. Про це повідомив місцевий інформаційний портал «Фонтанка».

 

До правоохоронних органів представники адміністрації музею звернулися близько дев'ятої вечора 29 січня. Вони повідомили, що інцидент з табло стався близько четвертої години дня.

 

Після того, як співробітники служби безпеки виявили злам, табло було відімкнене. За попередньою інформацією, зламали музейний сервер дистанційно.

 

Управління слідчого комітету Росії у Санкт-Петербургу наразі розшукує гакерів і вирішує, як кваліфікувати цей інцидент.

 

Стало також відомо, що 25 січня у телевізійному етері Білгородської області Росії, а також у Краснодарському краї, анексованому Криму та Севастополі транслювалося відеозвернення Президента України Володимира Зеленського. За словами очевидців, промова глави держави з'явилася на екранах замість звичайної програми російських телеканалів, наприклад СТС і ТНТ. Російська влада пояснила це гакерським зламом.

31.01.2023

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