Про готовність надати танки Україні заявила ще й Фінляндія.

Після аналогічних заяв Варшави і Лондона в Берліна практично не залишилося можливості відмовити Києву в поставках танків Leopard.

Президент Фінляндії Саулі Ніїністьо (Sauli Niinistö) висловив у четвер, 12 січня, готовність надати Україні танки. Про це повідомила державна телерадіокомпанія Yle на своєму офіційному інтернет-сайті. Водночас Ніїністьо зауважив, що його країна передасть важкі танки Leopard 2 за певних умов.

«Якщо буде створено спільний європейський проєкт із надання допомоги Україні, то буде потрібний і внесок Фінляндії», – зазначив фінський президент. Він зразу ж додав, що кількість переданої бронетехніки не може бути великою. «Адже Фінляндія межує з Росією і досі ще не є державою – членом НАТО», – наголосив Ніїністьо.

Нагадаємо, що в середу, 11 січня, президент Польщі Анджей Дуда під час зустрічі у Львові з українським колегою Володимиром Зеленським оголосив про рішення відправити до Україну роту німецьких танків Leopard 2, які є на озброєнні Війська польського. Причому Польща готова відправити свої танки до України у складі «європейської танкової коаліції», яку Варшава пропонує створити для цієї мети.

Про намір надати танки Україні заявила і Велика Британія. Йдеться про 12 бойових танків Challenger 2. Про це повідомив британський телеканал Sky News .

Тимчасом німецький уряд канцлера Олафа Шольца поки що зволікає з рішенням про постачання своїх танків до України. Проте, як зауважують експерти, після оголошення Варшавою і Гельсінкі наміру передати Україні танки німецького виробництва з арсеналів своїх збройних сил можливостей відмовити Києву, котрий давно просить танки Leopard, в офіційного Берліна практично не залишилося.