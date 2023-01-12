Про готовність надати танки Україні заявила ще й Фінляндія.

Після аналогічних заяв Варшави і Лондона в Берліна практично не залишилося можливості відмовити Києву в поставках танків Leopard.

 

 

Президент Фінляндії Саулі Ніїністьо (Sauli Niinistö) висловив у четвер, 12 січня, готовність надати Україні танки. Про це повідомила державна телерадіокомпанія Yle на своєму офіційному інтернет-сайті. Водночас Ніїністьо  зауважив, що його країна передасть важкі танки Leopard 2 за певних умов.

 

«Якщо буде створено спільний європейський проєкт із надання допомоги Україні, то буде потрібний і внесок Фінляндії», – зазначив фінський президент. Він зразу ж додав, що кількість переданої бронетехніки не може бути великою. «Адже Фінляндія межує з Росією і досі ще не є державою – членом НАТО», – наголосив Ніїністьо.

 

Нагадаємо, що в середу, 11 січня, президент Польщі Анджей Дуда під час зустрічі у Львові з українським колегою Володимиром Зеленським оголосив про рішення відправити до Україну роту німецьких танків Leopard 2, які є на озброєнні Війська польського. Причому Польща готова відправити свої танки до України у складі «європейської танкової коаліції», яку Варшава пропонує створити для цієї мети.

 

Про намір надати танки Україні заявила і Велика Британія. Йдеться про 12 бойових танків Challenger 2. Про це повідомив британський телеканал Sky News. 

 

Тимчасом німецький уряд канцлера Олафа Шольца поки що зволікає з рішенням про постачання своїх танків до України. Проте, як зауважують експерти, після оголошення Варшавою і Гельсінкі наміру передати Україні танки німецького виробництва з арсеналів своїх збройних сил можливостей відмовити Києву, котрий давно просить танки Leopard, в офіційного Берліна практично не залишилося.

12.01.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Повертаючись до шістдесятництва…
Людмила Тарнашинська
Чому це «повернення» шістдесятництва важливе для нас, надто у час повномасштабної російсько-української війни 2022–23 рр.
11.01.23 | | Минуле
Творчий акт Леоніда Кононовича
Роксана Харчук  
За дві тисячі літ од розп’яття Бога світ не змінився ні на йоту. Тільки шибениці і трибунали, танки й бетеери, кумулятивні гранати, пластикові бомби і стинґери… лише вони, здійснивши акт помсти, відновлять гармонію світу, яка зветься – справедливість.
10.01.23 | | Штука
Штучний інтелект програмує
Система штучного інтелекту AlphaCode на змаганнях із програмування продемонструвала рівень людини.
10.01.23 | | Наука
321-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян у районах населених пунктів Білогорівка, Червонопопівка, Кузьміне Луганської області та Соледар, Білогорівка, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Курдюмівка, Майорськ, Мар’їнка і Побєда Донецької області
10.01.23 | | Україна
Кавальчики символізму
Юрко ТИМЧУК
Знаки і прикмети оточують нас перманентно. Іноді вони з’являються дуже доречно, а від деяких спалахів символізму шляки трафляють.
09.01.23 | | Україна
320-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російський ворог веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямках. Минулої доби підрозділи ЗСУ відбили атаки окупантів у районах 14 населених пунктів.
09.01.23 | | Україна
Дух нашої побіди
Оксана Левицька
Як втілилася епічна битва на камерній сцені Львівського академічного театру імені Леся Курбаса у виставі режисера Андрія Приходька «Захар Беркут» за повістю Івана Франка про боротьбу тухольської громади проти монгольської навали у ХІІІ ст. і чому нам сьогодні дуже потрібен переможний епос?
08.01.23 | | Штука
319-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Незважаючи на оголошений росіянами т.зв. “режим припинення вогню”, протягом минулої доби противник завдав 9 ракетних, 3 авіаційних удари та здійснив 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі, є жертви серед мирного населення
08.01.23 | | Україна

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.