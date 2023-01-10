Пакистан надасть Україні амуніцію для артилерії.

З Пакистану через Гданськ в Україну прибудуть 159 контейнерів з артилерійськими набоями.

До країн, які надають Україні зброю у її боротьбі проти російської аґресії, долучився Пакистан. З пакистанського портового міста Карачі в Україну через польський порт у Гданську на Балтиці буде доставлено 159 контейнерів з амуніцією для української армії. Про це повідомило індійське ділове видання The Economic Times. Амуніцію доставить судно під назвою BBC Vesuvius.

Серед призначених для ЗСУ боєприпасів будуть зокрема артилерійські набої 155-мм, бомби для гранатометів, а також артилерійські капсулі M82 та протитанкові міни PDM.

Раніше Пакистан не постачав Києву зброю безпосередньо, але у серпні минулого року Велика Британія передала Україні через Румунію озброєння з пакистанської авіабази Нур-Хан. The Economic Times також пише, що частина постачань пакистанської зброї здійснювалася через східноєвропейські країни.

Україна, своєю чергою, має допомогти Пакистану в модернізації парку гелікоптерів Мі-17 та ремонті танків Т-80УД. Пакистан та Україна – давні партнери у постачанні озброєнь: у 1991–2020 роках вони уклали відповідні контракти на загальну суму 1,6 млрд доларів. Пакистан придбав свого часу понад 320 українських танків Т-80УД, які перебувають на озброєнні тамтешньої армії. Україна також створила всю інфраструктуру для ремонту й обслуговування цих танків у Пакистані.

Раніше видання Financial Times писало, що в українській армії може виникнути дефіцит боєприпасів – щодня ЗСУ витрачають 4000–7000 артилерійських снарядів. Британська розвідка повідомляла, що боєприпаси для продовження війни закінчуються й у Росії.