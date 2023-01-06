Німці тікають з Бундесверу, бо не очікували, що буде війна.

2022-го кількість звільнень з військової служби в Німеччині зросла майже в 5 разів у порівнянні з попереднім роком.

 

 

У збройних силах Німеччини 2022 року на тлі війни в Україні кількість рапортів про звільнення з військової служби зросла майже в п’ять разів. Про це в п'ятницю, шостого січня, повідомило видання групи RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) з покликом на речника Міністерства у справах сім'ї, людей похилого віку, жінок і молоді ФРН.

 

«У 2021 році Федеральне відомство з питань сім’ї та громадянського суспільства отримало 201 заяву про відмову від військової служби, у 2022 році загалом була 951 заява», — сказав речник. 

 

Водночас речниця Федерального відомства з управління персоналом у Бундесвері також заявила, що «фактична кількість бажаючих піти на військову службу в Бундесвері знижується з початку 2022 року».

 

Багато бажаючих звільнитися з військової служби мотивували своє прохання тим, що, укладаючи контракт з Бундесвером, не очікували початку війни, тобто повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну та її можливої ​​ескалації.

 

Нагадаємо, що в Німеччині ще 2011 року було скасовано загальної військової повинності. Тож відмовниками є винятково особи, які вже служать у Бундесвері на контракті.

 

Хоча в абсолютних цифрах кількість відмовників є невеликою, як зазначають експерти, ця тенденція є болючою для Бундесверу. Адже збройні сили ФРН потребують кваліфікованих кадрів, а чисельність особового складу Бундесверу планується збільшити з нинішніх 183 тисяч до 203 тисяч осіб. До 2022 року кількість особового складу збройних сил лише скорочувалася з року в рік.

 

За даними соцопитування, проведеного Інститутом Insa після початку війни в Україні, майже половина респондентів – 47 відсотків – виступили за повернення обов'язкового військового призову, 34 відсотки опитаних висловилися проти, ще 19% не змогли дати точної відповіді або відмовилися відповідати.

06.01.2023

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