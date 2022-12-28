На Тернопільщині повертають дорожні знаки із зазначенням населених пунктів.

У Тернопільській області Служба автомобільних доріг повертає дорожні знаки із назвами населених пунктів, які демонтували на початку повномасштабної війни з метою дезорієнтувати ворога.
Зважаючи на те, що ЗСУ зупинили просування російських окупантів територією України, було ухвалено рішення повернути дорожні знаки на місця у тилу.
За минулий місяць дорожники Тернопільщини відновили 194 знаки, зокрема 20 – маршрутного орієнтування. Роботи з відновлення вказівників населених пунктів тривають.28.12.2022