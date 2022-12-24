УГКЦ і ПЦУ збираються спільно реформувати свої церковні календарі.

Під час свого нинішнього візиту до митрополита Київського і всієї України ПЦУ Блаженнішого Епіфанія Глава УГКЦ Блаженніший Святослав передав для ознайомлення лист із викладом міркувань ієрархів УГКЦ щодо актуального нині для українського суспільства календарного питання.

Глави Церков обговорили узгодження позицій щодо реформи церковного календаря, яке перед Різдвяними та Великодніми святами постає щораз гостріше.

Вони запропонували створити спільну робочу групу, яка після всебічного вивчення цього питання мала би напрацювати конкретні пропозиції для обох Церков у контексті приготування до відзначення в 2025 році 1700-річчя першого Вселенського собору, що відбувся в Нікеї від 29 травня до 25 серпня 325 року, на якому, власне, і було визначено календарні принципи церковного життя, встановивши час святкування Великодня у першу неділю після першої повні після весняного рівнодення (Нікейський символ віри було оприлюднено 19 червня).

Глави українських Церков, підсумовуючи прожитий рік, також обговорили сучасну ситуацію у міжконфесійних й державно-церковних взаємовідносинах в Україні, російську агресію проти нашої держави, перспективи розвитку України в післявоєнний час і низку інших актуальних питань та обмінялися різдвяними вітаннями й подарунками.

Зустріч відбулася у резиденції Блаженнішого Епіфанія – Митрополичому домі, що на території Михайлівського золотоверхого монастиря, у ній взяли участь заступник голови управління зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ архієпископ Євстратій та керівник департаменту зовнішніх зв’язків в Україні УГКЦ протоієрей Олекса Петрів.

Митрополит Епіфаній подякував Главі УГКЦ за візит і конструктивну розмову, підкресливши важливість таких обмінів думками та пропозиціями.