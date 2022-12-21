Філармонія запрошує львів’ян на великий симфонічний вечір, який презентують у США.

 

23 грудня о 18:00 Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії запрошує львів’ян зустрітися напередодні масштабного гастрольного туру у Сполучених Штатах Америки, який відбуватиметься впродовж двох місяців  — 11.01.23 – 04.03.23.

 

 

Це буде великий симфонічний вечір, де оркестр презентує програму «Станкович. Брамс. Дворжак» під батутою головного дириґента Теодора Кухара. Звучатимуть твори, які увійшли у програму гастрольного турне та спершу оркестр виконає їх для львівської публіки. Концерт розпочне органічне поєднання українського фольклору з академічною традицією у Камерній Симфонії № 3 для флейти та струнних  українського композитора Євгена Станковича, яка отримала світове визнання, як одна з кращих симфоній 1985 р. за версією ЮНЕСКО. Солюватиме на флейті знаний музикант Михайло Сосновський.


Продовжить програму перлина скрипкової музики – єдиний Концерт для скрипки з оркестром Йоганнеса Брамса, в якому композитор поєднав класичну досконалість форм з романтичним натхненням образами природи. Скрипалька Владислава Лученко є запрошеною солісткою вечора та загалом гастрольного турне США.

 

Грандіозним фіналом прозвучить Симфонія Антоніна Дворжака №9, що має підзаголовок “З Нового Світу”. Створюючи у кінці ХІХ століття цей твір, чеський композитор зафіксував у партитурі свої враження від американського континенту, від його музики та фольклору. У той час Америка була для європейців тим новим, незвіданим світом, який викликав неабиякий інтерес та захоплення. Тепер же тим Новим світом для усіх стала Україна та її народ, який мужньо протистоїть росії, оберігаючи та захищаючи найважливіше – Незалежність.

 

Квитки тут: https://philharmonia.lviv.ua/event/stankovych-bramhs-dvorak/

 

Щодо самого гастрольного туру Сполученими Штатами Америки, то заплановано 37 подій у 20ти штатах Америки, у залах, які розраховані на понад дві тисячі глядачів. Перший концерт відбудеться 13 січня у штаті Флорида. А 15 лютого запланований концерт у престижному Carnegie Hall, що у Нью–Йорку. 

 

Також серед штатів, де звучатиме український оркестр – Нью-Джерсі, Ньо-Йорк, Північна/Південна Кароліна, у містах – Маямі, Чикаго, Клівленд, Рочестер та інших. Презентують себе і у знаних Лонг-Айленд Університеті, Університеті Іллінойсу, Університеті Джеймса Медісона,  Університеті Штату Джорджія.

 

 

Виступатиме Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії під батутою головного дириґента Теодора Кухара, спільно із відомими солістами Станіславом Христенком (фортепіано), Владиславою Лученко (скрипка), Соломією Івахів (скрипка), Оксаною Рапітою (фортепіано), Михайлом Сосновським (флейта). А у концертних програмах – кращі композиції світової музичної класики, серед них і твори українських композиторів Євгена Станковича, Мирослава Скорика.

 

Поїздка проходитиме у співпраці з Благодійним фондом Козицького «Ми і світ/ WE&WORLD» в межах новоствореного мистецького проєкту «See & hear Ukraine/  Бачити і чути Україну».

 

Завдяки партнерству – в межах гастрольного туру, світовій публіці буде представлено не лише найкращі зразки музичного мистецтва,  а і українське сучасне візуальне мистецтво.

 

 

 

21.12.2022

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