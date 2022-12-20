Комітет Конґресу США висунув Трампу звинувачення за штурм Капітолію.

Проте остаточне рішення про порушення кримінальної справи ухвалюватиме Міністерство юстиції США.

 

 

Комітет Палати представників Конґресу США, який розслідує події шостого січня 2021 року, дійшов висновку, що експрезидентові Дональду Трампу має бути висунуто звинувачення у злочинах, пов'язаних зі штурмом Капітолію. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Комітет схвалила резолюцію, в якій стверджує, що колишній президент спровокував дії своїх прихильників та надав допомогу та підтримку учасникам заворушень, порушуючи численні федеральні закони. 

 

На думку членів комітету, Трампові слід інкримінувати перешкоджання офіційній процедурі, змову з метою шахрайства щодо федерального уряду, змову для надання неправдивих свідчень та підбурювання до збройного заколоту. «Жодна з подій шостого січня не відбулася б без нього», – йдеться у підсумковому звіті. Це перший випадок в історії країни, коли спеціальний комітет рекомендує розпочати кримінальне розслідування щодо колишнього президента.

 

Під час 18-місячного розслідування комітет провів понад тисячу допитів свідків та зібрав сотні тисяч документів. Проте рекомендація Комітету не має зобов’язального характеру й остаточне рішення про порушення кримінальної справи ухвалюватиме Міністерство юстиції США.

 

Якби ж Трампа судили та визнали винним у перелічених злочинах, то йому загрожували б штрафи у сотні тисяч доларів, тюремне ув'язнення строком до 20 років та заборона балотуватися на політичні посади у майбутньому. 

 

З січня наступного року більшість у Палаті представників матимуть республіканці. Експерти прогнозують, що нова більшість ліквідує комітет, до якого увійшли сім представників Демократичної партії та два республіканці.

 

Нагадаємо, що шостого січня 2021 року багатотисячний натовп прихильників чинного на той момент президента США Дональда Трампа увірвалася до будівлі Капітолію, намагаючись зірвати утвердження перемоги демократа Джо Байдена на президентських виборах у листопаді. Після штурму стало відомо про загибель п'яти осіб, зокрема одного офіцера поліції. Незадовго до подій у Капітолії Дональд Трамп виступив на мітингу своїх прихильників поблизу Білого дому. Він непрямо закликав своїх прихильників до протиправних дій.

20.12.2022

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