В Івано-Франківську встановили ялинку перемоги.

В Івано-Франківську відкрили ялинку перемоги з 350 дитячих малюнків з гербами звільнених міст, янголами-захисниками, псом Патроном та патріотичними гаслами. Ялинку з малюнків встановили замість традиційної міської різдвяної ялинки.

Відкрили ялинку перемоги в Івано-Франківську сьогодні, 19 грудня. Як повідомив мер Руслан Марцінків, ялинка заввишки 5 метрів, її виготовили учні професійно-технічного училища.

“Так, ялинка цього року не така, як завжди. Але і час зараз теж, на жаль, не такий, як ми звикли. Та ми віримо в українську перемогу. Заради наших дітей, наступних поколінь. Саме тому цього року символ нового року — переможний”, — написав мер.

Він також додав, що для економії електроенергії ялинку підсвітять гірляндами, які живитимуться від альтернативних джерел енергії.