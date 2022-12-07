У Коломиї закликали відзначати Різдво 25 грудня.

Святкуймо Різдво Христове 25 грудня. З таким зверненням до мешканців Коломийської громади та отців звертається Коломийська група «Ініціативи 1 грудня» та Клуб мерів міста Коломиї.

Як зазначив мер міста Богдан Станіславський, вчора відбулося спільне засідання цих двох організацій.

“Я разом із відомими коломиянами Ігорем Довганюком, Валерієм Ковтуном, Іваном Палагнюком, Ольгою Руданець та Юрієм Овчаренком обговорили питання, яке турбує зараз багатьох, – коли святкувати Різдво. Спільно ми вирішили закликати коломиян відзначати одне із найбільших християнський свят разом із цивілізованим світом, – йдеться в дописі Станіславського. – Ми мусимо впевнено і наполегливо викорінювати з нашого духовного простору, наших християнських цінностей і звичаїв все те, що пов’язує нас із Росією. Ми готові до повернення григоріанського календаря в нашу християнську традицію. Не хочемо мати нічого спільного з рашистами і їхніми симпатиками”.