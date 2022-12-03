283-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:26 На території Білорусі триває накопичення союзного угруповання військ Росії та Білорусі, на сьогодні загрози немає, ситуація в Північній операційній зоні контрольована, повідомив командувач Об'єднаних сил ЗС України Сергій Наєв.

11:51 Ставлення американців до Росії досягло рекордних негативних значень через війну в Україні: 82% населення заявили, що сприймають РФ як ворога, свідчать дані опитування, проведеного Фондом Рональда Рейгана. Це максимум за всю історію дослідження, минулого ж року цей показник становив 65%. Китай розглядають як ворога 75% (минулого року було 65%).

Водночас суттєво збільшилася кількість американців, що підтримують Україну. 76% опитаних назвали цю країну союзником проти 49% роком раніше; 57% американців виступають за продовження фінансової допомоги та постачання зброї Україні (73% серед демократів і 51% серед республіканців), проти – 33% (відповідно 19% і 41% серед демократів і республіканців).

61% американців підтримує вступ України в НАТО, проти – 22%; Стосовно є вступу Фінляндії та Швеції – відповідно 71% та 12%.

72% американців підтримали би військові дії США проти Росії, якщо вона вторгнеться до країни НАТО. Разом з тим, 77% стурбовані тим, що Путін може застосувати ядерну зброю.

Основною ж загрозою американці більше вважають Китай (42% , в 2021 році було 52%), Росію в цій якості розглядають дещо менше американців, але за рік цей відсоток виріс більш як вдвічі — з 14% до 31%.

11:03 Країни G7 та Австралія приєдналися до рішення Євросоюзу встановити цінову стелю у розмірі $60 за барель на сиру морську нафту російського походження, відповідна заява країн, що входять до Коаліції з обмеження цін, опублікована на сайті Міністерства фінансів США. Для країн, які не дотримуються правила цінової стелі, коаліція збирається з 5 грудня заблокувати низку послуг, пов'язаних із морським транспортуванням російської нафти, зокрема морське страхування та торгове фінансування.

10:54 Києво-Печерську Лавру не передавали до ПЦУ, відбулась реєстрація юридичної особи ПЦУ на території національного заповідника "Києво-Печерська лавра", у монастирі, який знаходиться навпроти території Верхньої Лаври і входить до відання заповідника, спростував чутки міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. Юридична особа Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра (чоловічий монастир) УПЦ МП зареєстрована багато років тому та функціонує за адресою вул. Лаврська, 15 (Нижня Лавра), а новостворена юридична особа Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра (чоловічий монастир) ПЦУ зареєстрована за адресою вул. Лаврська, 14 (Церква Феодосія Печерського, що безпосередньо поруч із Верхньою Лаврою). На це є належна згода національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

Подані для реєстрації нової юридичної особи документи відповідають чинному законодавству: законодавство забороняє реєстрацію тотожних назв, але схожі назви дозволені. Реєстрація нової юридичної особи не створює нових майнових прав. Церква Феодосія Печерського та корпуси в межах мурів довкола неї перебували в користуванні ПЦУ і до реєстрації в ньому нової юридичної особи ПЦУ.

Власність всієї Києво-Печерської Лаври перебуває у володінні держави, але обтяжена угодами, укладеними в різні часи та на різних умовах.

10:42 Росія вивела на бойове чергування 18 кораблів, зараз на бойовому чергуванні перебуває чотири ракетоносії, два з яких підводних. Це 24 ракети типу "Калібр", які готові до використання, повідомила керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

10:20 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Російські війська продовжують зосереджувати значну частину своїх загальних військових зусиль і вогневих засобів на приблизно 15-кілометровій ділянці укріпленої лінії фронту навколо міста Бахмут Донецької області. Російський план, ймовірно, полягає в тому, щоб оточити місто з тактичним просуванням на північ і південь. Останніми днями Росія, найімовірніше, досягла невеликого просування на південному флангу цього наступу, де вона намагається закріпитися на обмежених плацдармах на захід від болотистої місцевості вздовж невеликої річки Бахмутка. Росія визначила Бахмут як пріоритетний напрямок своїх наступальних зусиль з початку серпня 2022 року. Захоплення міста мало б обмежену оперативну цінність, хоча потенційно дозволило би Росії загрожувати більшим міським районам Краматорська і Слов'янська. Проте ця кампанія була непропорційно дорогою порівняно з цими можливими здобутками. Існує реальна можливість того, що захоплення Бахмута стає для Росії насамперед символічною, політичною метою.

09:45 Коментуючи ситуацію з ракетними обстрілами, Секретар РНБО Олексій Данілов спрогнозував, що можна очікувати ще на 3-4 обстріли великої потужності, підкресливши, що українські війська ППО збивають 75-90% ракет. Водночас він зазначив, що кількість ракетного озброєння на території РФ стрімко зменшується, і росіяни змушені шукати додаткові поставки по всьому світу. При цьому інформація про передачу Іраном балістичних ракет РФ на сьогодні поки не підтверджена.

09:35 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 90 600 (+510) осіб, танків – 2917 (+1) од., бойових броньованих машин – 5886 (+3) од., артилерійських систем – 1906 (+1) од., РСЗВ – 395 (+0) од., засобів ППО – 210 (+0) од., літаків – 280 (+0) од., гелікоптерів – 262 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1572 (+8) од., крилатих ракет – 531 (+0) од. кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки – 4482 (+8) од., спеціальної техніки – 163 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

85,4% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

33,9% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

74,5% автомобільної техніки (з них 1,0% за минулий тиждень),

61,8% артилерійських систем (з них 0,3% за минулий тиждень),

35,5% РСЗВ (з них 0% за минулий тиждень),

22,4% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

29,4% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

14,9% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Противник не припиняє завдавати ударів по об’єктах цивільної інфраструктури. На Авдіївському та Бахмутському напрямках продовжує вести наступальні дії. Триває переміщення особового складу та військової техніки окупантів для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських загарбників в районах населених пунктів Червонопопівка Луганської області та Соледар, Опитне, Невельське, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині. В той же час противник завдав 5 ракетних, 27 авіаційних ударів та здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі та позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення. Зберігається загроза ворожих ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Республіка білорусь продовжує підтримувати збройну агресію російської федерації проти України. Зокрема, на її полігонах йде підготовка окремих підрозділів збройних сил російської федерації. На Слобожанському напрямку обстрілів з артилерії різних типів зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Огірцеве та Черняків Харківської області. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обороняється. Здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії по районах населених пунктів Синьківка і Табаївка Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка і Площанка на Луганщині. Завдав авіаударів по Новоселівському та Іванівці. На Бахмутському та Авдіїівському напрямках окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали об’єкти в районах населених пунктів Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба, Опитне, Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Марʼїнка та Новомихайлівка Донецької області. Також ворог завдав авіаударів неподалік населених пунктів Верхньокам’янське, Соледар і Спірне. На Новопавлівському напрямку ворог веде оборонні дії. Обстріляв з артилерії райони Великої Новосілки, Вугледара, Пречистівки та Золотої Ниви Донецької області. На Запорізькому напрямку ворог обороняється. Здійснив танкові та артилерійські обстріли по районах населених пунктів Ольгівське, Малинівка, Червоне, Тернувате, Чарівне, Гуляйпільське та Кам’янське Запорізької області. На Херсонському напрямку окупанти обороняють раніше зайняті рубежі. Вогневого ураження з артилерії різних типів зазнали позиції наших військ в районах населених пунктів Дудчани, Тягинка, Іванівка та Дніпровське Херсонської області. Окупанти не припиняють обстрілювати передмістя та місто Херсон. Противник продовжує зазнавати втрат. Так, в місто Токмак Запорізької області зафіксовано прибуття до лікарень понад десяти автомобілів із пораненими військовослужбовцями та тілами загиблих окупантів. Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. За минулу добу наші воїни збили ворожий вертоліт та 6 БпЛА типу “Орлан-10”. Українські ракетники та артилеристи в той же час уразили 5 пунктів управління, 2 склади боєприпасів, 11 районів зосередження особового складу і ОВТ та 4 інших важливих об’єкти російських окупантів.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Росія намагається скористатися бажанням Заходу вести переговори, щоб створити динаміку, в якій західні посадовці відчуватимуть себе зобов’язаними піти на преіенційні поступки, щоб заманити Росію за стіл переговорів.

• Міністр закордонних справ Росії Серґєй Лавров повторив як основу для переговорів ті самі вимоги, які МЗС Росії висувало перед вторгненням 24 лютого, а речник Кремля Дмітрій Пєсков додав ще одну вимогу, щоб Захід визнав анексію території України Росією.

• Російські війська все ще становлять загрозу українській енергетичній інфраструктурі, незважаючи на успіхи української ППО.

• Додаткові західні системи ППО спонукають російську провоєнну спільноту поставити під сумнів російську повітряну кампанію проти української інфраструктури.

• Російські офіційні особи висувають умови для переговорів щодо демілітаризації Запорізької атомної електростанції – угоди, від якої Росія, ймовірно, відмовиться, і яка і не усуне, і не зменшить поточну загрозу для ЗАЕС.

• Українські війська здійснили локальні прориви на південний захід і північний захід від Кремінної.

• Російські війська продовжували мінімальне просування в районі Бахмута та вели наступальні дії в районі Авдіївки – Донецька.

• Через українські удари російські війська можуть мати труднощі з належним розподілом та розгортанням сил у тилових районах на півдні України.

• Погана логістика, некерований мобілізований персонал і внутрішні протести продовжують заважати Кремлю досягти цілей часткової мобілізації.

• Президент Росії Путін продовжує спроби маскувати військові проєкти розвитку на окупованих територіях без видимих на те причин.