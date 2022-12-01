Іспанському виробнику зброї, зокрема й для України, надіслали бомбу.

Схоже бомбове послання отримала напередодні українська амбасада в Мадриді.

 

 

Компанія Instalaza, яка базується в іспанському місті Сарагосі, 30 листопада отримала поштою вибуховий пристрій у пакеті. Про це повідомило іспанське видання El Mundo. Instalaza виробляє зброю для піхотинців, у тому числі для України. Зокрема йдеться про переносні протитанкові гранатомети С30, які Іспанія постачала Україні ще на початку російського вторгнення. Міністерка оборони Іспанії Марґарита Роблес (Margarita Robles) повідомила про відправку до України 1370 одиниць такої зброї. 

 

На пакеті розміром 10 на 15 см, доставленому до Instalaza, було написано, що його відправили з України, повідомила представниця місцевої влади Роза Серрано (Rosa Serrano) радіостанції SER. Напередодні аналогічний пакет був доставлений до української амбасади в Мадриді. Він був адресований послові Сергієві Погорельцеву. Однак пакунок відкрив комендант дипломатичного представництва, запідозривши щось зле. Пролунав вибух, внаслідок якого співробітник отримав легку травму руки. Вже ввечері того ж дня його виписали зі шпиталю.

 

Вже знаючи про вибух у столиці, співробітники сарагоської компанії Instalaza зателефонували до поліції. Правоохоронці, що прибули, оточили район, конверт передали саперам. Просвічування рентгенівськими променями показало, що в ньому міститься вибуховий пристрій і нитка, яка приводить його в дію під час відкриття. Пакет було знищено контрольованим вибухом, ніхто не постраждав.

 

Іспанська поліція розслідує зв'язок між цими двома інцидентами. Національна судова колегія Іспанії відкрила попереднє провадження за фактом вибуху «поштової бомби» в українській амбасаді, кваліфікувавши те, що трапилося, як теракт. Іспанська національна поштова служба співпрацює зі слідством.

01.12.2022

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