ФСБ повідомила про «ліквідацію групи українських диверсантів» у Воронежі.

«Диверсантами» виявилися гравці в страйкбол.

Співробітники ФСБ Росії заявили, що застрелили у Воронежі трьох осіб, яких підозрювали у підготовці диверсії на військових та енергетичних об'єктах реґіону. Про це повідомив інформаційний портал Meduza з покликом пресслужбу ФСБ. Утім, як з'ясували журналісти видання The Moscow Times, двоє з трьох убитих грали у страйкбол, а також у рольові ігри з відеогри S.T.A.L.K.E.R., розробкою якої займається українська компанія GSC Game World.

У ФСБ стверджували, що диверсію нібито готували «члени законспірованого осередку прихильників української націоналістичної ідеології». Підозрюваних — «главаря та двох його спільників» — убили під час спроби затримання на околиці Воронежа. У спецслужбі заявили, що підозрювані чинили збройний опір, після чого по них відкрили вогонь у відповідь.

Журналісти The Moscow Times поспілкувалися з представниками страйкбольного співтовариства Воронежа і з'ясували, що один з убитих — місцевий мешканець Володимир Котовський, а другого знали під псевдом Сталкер Фосген.

Журналісти видання встановили, що на відеозапису, поширеному ФСБ після вбивства трьох підозрюваних, перебуває людина в одязі, який раніше носив Сталкер Фосген. Саме приміщення, показане на відео, відповідає кімнаті, де Фосген фотографував страйкбольну гвинтівку для оголошення про продаж.

Як зазначає The Moscow Times, у програмі «Вести» на телеканалі «Россия-1» у сюжеті про операцію ФСБ у Воронежі показали прапор з емблемою у вигляді голови зеленого вовка у профіль та написом «Воля» — емблему угруповання «Свобода» з гри S.T.A.L.K.E.R. У сюжеті «России-1» прапор назвали «прапором ультраправої націоналістичної партії „Воля“».