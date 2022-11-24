Папа Франціск порівняв нинішню аґресію Росії з Голодомором 1932/33 років.

Це найрізкіше на сьогодні засудження понтифіком російського вторгнення в Україну

Виступаючи у середу, 23 листопада, перед багатотисячною аудиторією паломників на площі Святого Петра у Ватикані, Папа Римський Франціск закликав замислитися над «жахливими стражданнями дорогого та змученого українського народу». Він пом’янув жертви Голодомору 1932–1933 років в Україні, назвавши його «жахливим геноцидом». Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

«Пам’ятаймо про багатостраждальну Україну. На цю суботу (26 листопада, – ред.) припадає річниця жахливого геноциду Голодомору, масового вбивства голодом у 1932–1933 роках, штучно спровокованого Сталіним. Молімося за жертви цього геноциду і молімося за численних українців, дітей і жінок, похилих віком, малят, які сьогодні зазнають мучеництва аґресії», – заявив Папа Франціск.

Таким чином глава Католицької церкви виступив зі своїм найрізкішим на сьогоднішній день засудженням російського вторгнення в Україну. Досі він хоч і висловлював жаль щодо страждань українців, але переважно уникав прямих звинувачень на адресу Росії. Понтифік також і не раз висловлював припущення, що нібито аґресію спровокував Захід.