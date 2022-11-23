Оксана Забужко отримала в Кракові нагороду імені Станіслава Вінценза.

 

Оксані Забужко вручили нагороду краківської міської ради імені Станіслава Вінценза.

 

 

Нагорода міської ради Кракова Премія імені Станіслава Вінценза вшановує творців і промоутерів культури Центральної та Східної Європи. Її присуджує Комісія з нагороди на чолі з головою міської ради Кракова. До складу журі входять лауреати премії та запрошені представники установ, що діють у сфері культури, науки, освіти та соціальної діяльності, а також представник мера міста Кракова.

Нагорода присуджується з 2020 року, минулого року нею нагородили Войцеха Орната, позаминулого Олега Сенцова. Нагорода імені Станіслава Вінценза є продовженням премії "Нова культура нової Європи", яка вручалася в 2005–2019 роках і лауреатами якої були: Томас Венцлова, Їржі Груша, Кшиштоф Чижевский, Еміль Брікс, Аґнешка Голланд, Тетяна Толстая, Анджей Стасюк, Мартін Поллак, Магда Вашарьова, Сергій Жадан, Яцек Пурхля, Ярослав Грицак, Світлана Алексієвич, Кшиштоф Пендерецький, Чаба Кіш.

 

Церемонія нагородження відбулася під час Open Eyes Economy Summit у конгрес-центрі ICE Kraków за участі голови міської ради Кракова Рафала Комаревича, віцеголови Артура Бушека та заступника директора Міжнародного центру культури Лукаша Галусека, який сказав:

“Між Оксаною Забужко та Станіславом Вінцезом можна знайти багато спільного, але найважливіше — це слово. Письменниця, яка отримала сьогодні нагороду, — Кассандра, яка багато років писала про наближення війни”.

 

Артур Бушек наголосив, що ця нагорода є подякою для неї та символом солідарності з українським народом.

 

Церемонію нагородження намагалися зірвати двоє осіб, невдоволених рішенням капітули, але швидко покинули приміщення. У день перед врученням зустріч авторки з читачами вже намагалися зірвати представники молодіжної націоналістичної організації “Młodzież Wszechpolska”.

 

 

Це друге відзначення Оксани Забужко цього року, в травні вона отримала почесну нагороду Варшавського книжкового ярмарку 2022 IKAR.

 

А місяць тому на краківській же Віллі Деціуша Сергій Жадан отримав премію імені Серхіо Віейра де Молла, яку щорічно присуджують особам і неурядовим організаціям, які активно борються за мир, права особистості, а також за діалог між релігіями та культурами.

 

 

22.11.2022

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