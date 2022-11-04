СБУ затримала ділків, які переправляли за кордон військовозобов’язаних.

СБУ затримала ділків, які переправляли за кордон військовозобов’язаних під виглядом волонтерів. Про це повідомляє управління СБУ Івано-Франківської області.

 

За даними СБУ, бізнес на нелегальному переправленні чоловіків призовного віку за кордон організували троє мешканців Івано-Франківської та Львівської областей. За вивезення брали 4 тисячі доларів з одного «ухилянта».

 

 

Організатори схеми виготовляли для клієнтів фіктивні документи про те, що вони нібито є волонтерами та водіями благодійних організацій. У якості «прикриття» використовували два благодійних фонди. СБУ встановила, що ці організації відсутні за адресами, які вказали засновники в реєстраційних документах.

 

На підставі документів від фейкових «благодійників» військовозобов’язаних вносили в електронну систему «Шлях» як нібито волонтерів. По цій базі даних Державна прикордонна служба перевіряє наявність у чоловіків дозволу на виїзд за кордон.

 

 

СБУ затримала зловмисників під час організації незаконного переправлення через кордон п’ятьох осіб, яким в період дії правового режиму військового стану заборонено виїзд, оскільки вони підлягають мобілізації.

 

Під час обшуків у фігурантів провадження вилучено:  мобільні телефони, які підтверджують їх причетність до вчинення злочину; грошові кошти, отримані внаслідок протиправної діяльності; три автомобілі, які використовувалися у оборудках.

 

 

Трьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України – незаконне переправлення осіб через державний кордон. Це кримінальне правопорушення карається позбавленням волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

 

Наразі фігурантів затримано, вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Встановлюються інші особи, причетні до правопорушення.

 

 

04.11.2022

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