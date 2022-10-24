Франківський школяр розробив дрон-міношукач для військових.

Юрій Тумир, учень природничо-математичного ліцею з Івано-Франківська, розробив дрон-міношукач, який зможуть використовувати військові. Свій проєкт школяр презентував на всеукраїнському Steam-Fest, який відкрили у Франківську в понеділок, 24 жовтня.

Про винахід школяра повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків. За його словами, винахідник – одинадцятикласник івано-франківського природничо-математичного ліцею Юрій Тумир. Його розробка – дрон-розвідник, який може шукати міни.

Юрій Тумир зазначає, що спочатку мав ідею розробити машинку, яка шукає міни, а пізніше вирішив зробити квадрокоптер за технологією 3D-друку. Винахідник розповідає, що дрон-міношукач здатен обстежувати території на заданому маршруті та позначати координатами місця, де виявив міни.