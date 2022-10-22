Джорджа Мелоні стала новою прем’єркою Італії.

Аналітики не прогнозують перегляду новим італійським урядом режиму санкції проти Росії та військової допомоги Україні.

Лідерка ультраправої партії «Брати Італії» (Fratelli d'Italia) Джорджа Мелоні (Giorgia Meloni) стала новою італійською прем'єрміністеркою. У суботу зранку, 22 жовтня, вона та всі міністри її коаліційного уряду були приведені до присяги в Квірінальському палаці в Римі за присутності президента країни Серджо Маттарелли. Про це повідомила газета La Stampa. Таким чином вперше в італійській історії жінка очолить уряд. І вперше в повоєнній історії країни прем’єром стала представниця ультраправих сил.

До ради міністрів увійшли представники коаліції правоцентристів – члени партій «Брати Італії», «Ліга» (Lega) та берлусконівської «Вперед, Італіє» (Forza Italia). Посаду міністра закордонних справ країни обійняв представник партії «Вперед, Італіє», колишній голова Європарламенту Антоніо Таяні (Antonio Tajani), він же став віцепрем'єром. Ще один віцепрем'єр – Маттео Сальвіні (Matteo Salvini) – голова «Ліга», колишній скандально відомий міністр внутрішніх справ, він також отримав посаду міністра інфраструктури.

Главою МВС став Маттео П'янтедозі (Matteo Piantedosi) з «Ліги», він вважається соратником Сальвіні та також принциповим борцем проти нелеґальної імміґрації. Міністром юстиції став Карло Нордіо (Carlo Nordio) з «Братів Італії», міністром оборони – його однопартієць Ґуїдо Крозетто (Guido Crosetto).

Нагадаємо, що у вересні коаліція правоцентристів здобула впевнену перемогу на парламентських виборах. Найбільше голосів набрала партія «Брати Італії». Ще два великі учасники коаліції – партія «Ліга» Маттео Сальвіні та «Вперед, Італія» Сільвіо Берлусконі. Сам 86-річний експрем’єр на міністерську посаду не претендував. Як зазначали італійські ЗМІ, перемовини про коаліційний уряд між трьома партіями йшли непросто і вимагали чимало часу та зусиль.

Правоцентристи перед виборами сформували єдину передвиборчу програму. Істотна її частина присвячена вирішенню економічних проблем Італії. Також вони вважають за потрібне посилювати дипломатичну роль Риму на світовій арені, а ще – зберігати позиції Італії в спілках, членом яких вона є.

Спостерігачі наголошували, що правоцентристи, у разі приходу до влади, навряд чи найближчим часом активно виступатимуть за перегляд режиму санкції проти Росії, та військової допомоги Україні. Навіть незважаючи на те, що Берлусконі та Сальвіні ніколи не були вороже налаштованими до Москви. Радше навпаки – хвалилися близькими стосунками з російським лідером Володимиром Путіним.

А от Джорджа Мелоні ще напередодні виборів чітко задекларувала критичне ставлення до російської аґресії в Україні та свій намір продовжувати у цьому плані зовнішню політику свого попередника Маріо Драґі.