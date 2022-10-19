Іран погодився поставити Росії ракети та додаткові дрони.

Відповідної домовленості між країнами було досягнуто ще 6 жовтня у Москві.

Іран пообіцяв поставити Росії ракети класу «земля – земля», а також додаткову партію безпілотних літальних апаратів. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на іранських чиновників та дипломатів. «Російська сторона попросила більше дронів та іранські балістичні ракети з підвищеною точністю, особливо з родин Fateh та Zolfaghar», – зазначив один із дипломатів.

Zolfaghar і Fateh – це іранські мобільні одноступінчасті твердопаливні ракети класу «земля – земля». Обидві здатні вражати цілі на відстані від 300 до 700 км. Одним із безпілотників, які Іран погодився поставити, є Shahed-136, зброя з дельтоподібними крилами, яка використовується як штурмовик класу «повітря-поверхня» типу «камікадзе». Він оснащений бойовою частиною масою близько 50 кілограмів, яка вибухає при зіткненні.

За даними аґенції, угоди було досягнуто шостого жовтня, коли перший віцепрезидент Ірану Мохаммад Мохбер, два представники командування Корпусу вартових ісламської революції та Вищої ради національної безпеки Ісламської Республіки відвідали Москву для перемовин про постачання озброєння.

При цьому іранський дипломат заперечує, що Тегеран порушує резолюцію 2231 Ради Безпеки ООН від 2015 року, постачаючи безпілотники Росії. «Де вони використовуються – це питання до продавця. Ми не приймаємо нічий бік в українській кризі – на відміну від Заходу. Ми хочемо покласти край кризі дипломатичними засобами», – стверджує співрозмовник аґенції.

Державний департамент США стверджує, що іранські безпілотники були використані в понеділок, 17 жовтня, під час ранкової атаки на Київ у годину пік. Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр (Karinne Jean-Pierre) також звинуватила Тегеран у брехні, коли там заявили, що Росія не використовує іранські безпілотники в Україні. За її словами, Росії стає важче виробляти зброю для себе через санкції проти її промислового сектора, і тому вона звертається по допомогу до таких партнерів, як Іран і Північна Корея.