«Дударик і друзі» збиратимуть кошти на безпілотник для 24 ОМБР.

Львівська національна академічна чоловіча хорова капела «Дударик» запрошує на свої концерти 25 жовтня та 22 листопада у Театрі ім. М. Заньковецької.

Мета концертів «Дударик і друзі» – зібрати кошти на безпілотний літальний апарат для 24-ої окремої механізованої бригади імені короля Данила (24 ОМБр), повідомили у капелі.

У концертах візьмуть участь Соломія Чубай, Олег Онещак, Марія Онещак, Наталя Рибка-Пархоменко, Микола Береза, Олександра Люта, Юрій Йосифович, Уляна Горбачевська, Віталій Боднар, Рок-оркестра, музиканти оркестру, Дударик-Forever.

У програмі найкраще з репертуару Дударика і гостей, поезія, пісні та імпровізації.

«Є проста можливість допомогти рідній Україні – ЗСУ. Не в ЗСУ – працюй і дотуй ЗСУ! Не розповідатимемо про "подвиги" та закликаємо перебувати у "пробудженому" стані й дотувати безупинно. Нам і друзям 24-ки залишилось дозібрати-заробити 400 тис. 1,6 млн із 2-ох зібрано. Наш хід – «Дударик і друзі», мистецький марафон на підтримку ЗСУ 25 жовтня та 22 листопада, Театр Заньковецької. Купуйте квитки! Цінуйте своє! Слава Україні! Героям слава!» – запрошує керівник Дударика Дмитро Кацал.



Квитки тут https://kasa.in.ua/ua/dudaryk-tour