Україна не є фронтиром, Україна – це центр

Мирослав ЧЕХ, польський політик українського походження, депутат сейму ІІ та ІІІ скликань, журналіст

Готуючись до виступу, хотів трошки потеоретизувати, бо фронтири – це Іван Лисяк-Рудницький, який у далеких 70-х роках минулого століття намагався пояснити історію України західним історикам, використав термін «фронтир». На зразок фронтиру в Північній Америці, коли її завойовували європейці. Це три різні фронтири – релігійний, цивілізаційний і модернізаційний, хоча я не погоджуюся з тим, що Україна це фронтир модернізації.

У мене є тверда теза: Україна не є зараз ніяким фронтиром, немає ніякого фронтирного протистояння з модернізацією. Фронтир – це означає периферія, чи провінція, умовно, щось гірше, бо центр визначається де-інде. Але, щоб не теоретизувати, говоритиму про добросусідство і що з цим робити.

Тімоті Снайдер опублікував у "Foreign Affairs" статтю про те, як розуміти Україну в контексті протистояння автократії з демократією. Він є історик ХХ століття, і він обґрунтував тезу – з якою погоджуються і Ярослав Грицак, і Анна Аппельбаум та інші – про те, що насправді доля цього протистояння між демократією і авторитаризмом, яке Байден визначив як основу для політики у ХХІ ст. – і так воно є насправді – вирішується в Україні. Кажуть, що Україна є game changer, я ж думаю, що насправді Україна – це центр.

Коли в серпні 2014 року Барак Обама сказав, що Україна не входить в зону прямих інтересів Сполучених Штатів, на відміну від Росії, яка є життєвим інтересом з уваги на історію, політику, географію, демографію і так далі, я подумав: "Ти, президенте Сполучених Штатів, нічого не розумієш". Два роки згодом сталися вибори в США, на яких переміг Дональд Трамп і, як відомо, не без допомоги Росії. Був Brexit, події січня 2020 року в Америці, які могли перерости у державний переворот. Виявилося, що все ж таки доля американської демократії залежить, зокрема, від того, як Україна справиться з викликом, яким є авторитарна Росія. 4 лютого 2022 року до цього додався авторитарний Китай, коли Путін підписав декларацію з Сі Цзіньпіном про встановлення нового світового порядку. І як перший акт цього процесу була намагання знищити Українську державу і українську націю. Тобто, доля світу вирішується в Україні, і в цьому немає перебільшення.

Що це означає для мене? Це означає тезу, яка здається банальною у нашому середовищі, але вона не для всіх зрозуміла: Україна, щоб закріпити своє центральне місце і остаточно визначити свою позицію, у ХХІ столітті має стати членом Європейського Союзу і НАТО. Немає ніяких мостів, ніяких інших систем безпеки, ніяких інших гарантій безпеки – нічого іншого, крім членства України в Європейському Союзі і НАТО. Всі розмови про те, що будемо будувати якусь альтернативну спільноту – це помилка і відволікання уваги від того, що головне.

А коли поставити таку мету – якомога скоріше членство в ЄС і НАТО, – тоді потрібно займатися тим, що всередині країни. Необхідно реалізувати цей величезний потенціал, який пов’язаний з обома українськими революціями і війною: свобода, демократія і справедливість. Потенціал потрібно трансформувати у процедури і в практику державного та суспільного життя. А найкращим гарантом, що так буде, є процес набуття Україною членства у Європейському Союзі.

Я це говорю з досвіду колишнього політика, який брав участь в процесі інтеґрації Польщі до ЄС. Писати і говорити про візії, як воно має бути, – то все добре, але інтеґрація до ЄС – це «марудна» робота над імплементацією законодавства. Це може здаватися «тупою» і навіть «дурною» роботою, але її необхідно виконати. Бо вона впливає на все державне і суспільне життя. Встановляє рамки, процедури і механізми. Іншого просто не дано, бо коли цього не виконати, то постійно повертатиметься спокуса третього шляху, «а давайте пропетляти». Мовляв, наш менталітет не такий, історичний досвід інший, ситуація – інша. Сусідуємо з такими сусідами, що не дозволяє нам повторювати шлях інших європейських країн. Ні! За те, що Україна хотіла йти третім шляхом ціна є просто не-ймо-вір-на. Цього всього могло не бути!

І те саме стосується членства в НАТО. Генерали Залужний і Забродський сформулювали («Перспективи забезпечення воєнної кампанії 2023 року: український погляд», 7 вересня) основну загрозу для України і світу: біснуватий диктатор може застосувати ядерну зброю. І на цю загрозу потрібно відреагувати Заходу, перш за все США. Така перспектива з’являється вперше в історії! Хрущов тільки лякав Кеннеді застосуванням ядерною зброєю. У нас загроза реальна. Я думаю, що історія колись це покаже: ми на зламі квітня і травня поточного року стояли на межі застосування Путіним ядерної зброї і тільки стояв вибір: Україна, Польща чи Литва. Єдина гарантія, щоб цього більше не сталося – це членство України в НАТО: інших гарантій, що Україну хтось буде захищати, нема. Бо що означають гарантії безпеки? Військовий союз. А хто прийде на допомогу Україні у військовому плані – починаючи з людського, але разом з усіма іншими ресурсами, в тому числі з ядерною зброєю? Єдиною гарантією є Сполучені Штати Америки. А США, щоб увійти в військовий союз з Україною, насправді входять у внутрішню українську політику. Бо де українські гарантії, що якийсь уряд не спровокує конфлікту з ядерною державою? І що станеться, коли американці скажуть, що союз на таку ситуацію не поширюється?

Отже, тільки членство в НАТО як колективній системі оборони, захисту і гарантій ядерного стримування.

А тепер до добросусідства. Формула тут проста: Україна в ЄС і НАТО, це і є добросусідство з тими, хто не іде проти України з війною. Польща зробила неймовірну роботу з допомоги Україні. Великою мірою це зробило суспільство, і політики мусили до цього приєднатися – будьмо чесними. Приєдналися, їм треба віддати належне – президентові, уряду, всім, які зробили надзвичайно багато і багато роблять.

Натомість, що може викликати певне занепокоєння, то це антиєвропейський курс у Польщі та Угорщині. В екзистенційних інтересах України є збереження єдності ЄС і НАТО. Все, що розхитує ЄС, є проти національних і державних інтересів України. Треба робити все можливе для інтеграції суспільства і в цьому напрямку впливати на політичні сили. Тобто, українці повинні на всіх форумах наголошувати, що є демократія, верховенство права, європейські цінності, що це є базові цінності, за збереження яких ми платимо найвищу ціну.

А так, то все у нас буде добре, перемога буде за нами і тримаймо кулаки за Збройні Сили України, бо вони вирішують все.

Виступ на візійній конференції УКУ – НаУКМА

"(Життє)стійкість після перемоги: безпекові виміри суспільного життя українців" (тема: "Фронтир і добросусідство")​

Львів, 10 вересня 2022 р.