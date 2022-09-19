США підтвердили готовність захищати Тайвань від китайського вторгнення.

Президент Байден чітко заявив, що Тайвань, на відміну від України, захищатимуть американські військовики.

 

 

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив у інтерв'ю американській телекомпанії CBS, що американські війська захищатимуть Тайвань у разі китайського вторгнення. Як зазначає інформаційна аґенція Reuters, це його найбільш недвозначна заява на даний момент з цього питання.

 

Дослівно запитання модератора Скотта Пеллі (Scott Pelley) звучало так: «Що слід знати голові КНР Сі Цзіньпіну про вашу прихильність до Тайваню?». Глави американської держави відповів: «Ми згодні з тим, що ми підписали давно, що існує політика одного Китаю, а Тайвань сам ухвалює рішення про свою незалежність. Ми не рухаємося, ми не заохочуємо їхню незалежність. Це їхнє рішення».

 

На уточнююче запитання, чи відправлять США свої війська на захист острова, президент відповів: «Так, якщо фактично відбудеться безпрецедентна атака». «Тобто, на відміну від України, щоб внести ясність, сер, – війська США, американці та американки, захищатимуть Тайвань у разі китайського вторгнення?» – перепитав ведучий. І на це запитання Джо Байден відповів: «Так».

 

Інтерв'ю стало останнім свідченням того, що Байден вийшов за межі заявленої з 1979 року політики США щодо Тайваню – але цього разу його заява була чіткішою за попередні про введення американських військ для захисту самоврядного острова, який Китай вважає частиною своєї території. У коментарі журналістам представник Білого дому заявив, що політика США щодо Тайваню не змінилася: «Президент говорив про це раніше, зокрема в Токіо на початку цього року», – сказав представник Білого дому.

 

Речник посольства Китаю у Вашінґтоні Лю Пенгуй заявив, що слова Байдена «посилають хибний сигнали сепаратистським силам, які виступають за незалежність Тайваню, і ставлять під поважну загрозу відносини між Китаєм і США, а також мир і стабільність у Тайванській протоці». «Китай категорично проти цього!» – наголосив він.

19.09.2022

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