Канцлер Шольц вперше з травня зателефонував до Путіна.

Він закликав російського лідера якнайшвидше вивести війська з України та розпочати перемовини зі Зеленським.

Бундесканцлер Німеччини Олаф Шольц вперше з травня зателефонував президентові Росії Володимирові Путіну. Про це повідомив телеканал ARD з покликом на слова речника німецького уряду Штеффена Гебештрайта (Steffen Hebestreit). У 90-хвилинній телефонній розмові Шольц закликав російського лідера якнайшвидше вивести війська з України та розпочати перемовини з Президентом Володимиром Зеленським.

«Бундесканцлер підкреслив, що подальші кроки Росії щодо анексії (України, – ред.) не залишаться без відповіді та не будуть визнані за жодних обставин», – йдеться у заяві Гебештрайта. Шольц також заявив про необхідність припинення вогню, цілковитої деокупації України та дотримання територіальної цілісності цієї країни.

Окрім того Шольц звернув увагу Путіна на необхідність залагодження безпеки Запорізької АЕС та попросив російську сторону «поводитися з полоненими комбатантами відповідно до вимог міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевських конвенцій, і забезпечити безперешкодний доступ для Міжнародного комітету Червоного Хреста».

Путін, своєю чергою, спробував звинуватити українську сторону. У пресрелізі Кремля про телефонат зазначається: «Володимир Путін, зокрема, загострив увагу канцлера на жахливих порушеннях українською стороною міжнародного гуманітарного права, безперервних обстрілів міст Донбасу, внаслідок яких гинуть мирні жителі і навмисно завдано шкоди цивільній інфраструктурі», – йдеться у повідомленні на сайті Кремля.

Далі, згідно з повідомленнями Кремля, Путін запевняв, що це, мовляв, саме російська сторона надає Міжнародному комітету Червоного Хреста доступ до військовополонених, тоді як Київ цього не робить. А ще шеф Кремля зазначив, що Росія нібито залишається надійним постачальником енергоресурсів у Європі, а перебої пов'язані з санкціями.