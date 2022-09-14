Канцлер Шольц вперше з травня зателефонував до Путіна.

Він закликав російського лідера якнайшвидше вивести війська з України та розпочати перемовини зі Зеленським.

 

 

Бундесканцлер Німеччини Олаф Шольц вперше з травня зателефонував президентові Росії Володимирові Путіну. Про це повідомив телеканал ARD з покликом на слова речника німецького уряду Штеффена Гебештрайта (Steffen Hebestreit). У 90-хвилинній телефонній розмові Шольц закликав російського лідера якнайшвидше вивести війська з України та розпочати перемовини з Президентом Володимиром Зеленським.

 

«Бундесканцлер підкреслив, що подальші кроки Росії щодо анексії (України, – ред.) не залишаться без відповіді та не будуть визнані за жодних обставин», – йдеться у заяві Гебештрайта. Шольц також заявив про необхідність припинення вогню, цілковитої деокупації України та дотримання територіальної цілісності цієї країни. 

 

Окрім того Шольц звернув увагу Путіна на необхідність залагодження безпеки Запорізької АЕС та попросив російську сторону «поводитися з полоненими комбатантами відповідно до вимог міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевських конвенцій, і забезпечити безперешкодний доступ для Міжнародного комітету Червоного Хреста».

 

Путін, своєю чергою, спробував звинуватити українську сторону. У пресрелізі Кремля про телефонат зазначається: «Володимир Путін, зокрема, загострив увагу канцлера на жахливих порушеннях українською стороною міжнародного гуманітарного права, безперервних обстрілів міст Донбасу, внаслідок яких гинуть мирні жителі і навмисно завдано шкоди цивільній інфраструктурі», – йдеться у повідомленні на сайті Кремля.

 

Далі, згідно з повідомленнями Кремля, Путін запевняв, що це, мовляв, саме російська сторона надає Міжнародному комітету Червоного Хреста доступ до військовополонених, тоді як Київ цього не робить. А ще шеф Кремля зазначив, що Росія нібито залишається надійним постачальником енергоресурсів у Європі, а перебої пов'язані з санкціями.

14.09.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Українське мистецтво в Мілані
Цьогоріч Україна вперше представлена на Triennale Milano — 23-ій міжнародній виставці архітектури, дизайну та мистецтва. У межах події відкрили окремий павільйон, присвячений українському мистецтву. Восени тут буде найбільше подій. Нині— кінопокази.
13.09.22 | | Штука
202-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Генштаб ЗСУ констатує, що основні зусилля росіян на цьому етапі війни сфокусовані на спробах зірвати український наступ. Сили оборони України успішно відбили атаки в районах Зайцевого, Бахмута, Красногорівки, Водяного, Безіменного та Новогригорівки.
13.09.22 | | Україна
Опера в мініатюрі на сцені Львівського органного залу
Вікторія Антошевська
Неоромантичний стиль творів Еммануеля Сікори є дуже демократичним. Такий сегмент музики в репертуарі концертних залів має зацікавлювати тих слухачів, які лише починають відкривати для себе світ класики.
12.09.22 | | Штука
Трохи воєнної інтриги
Юрко ТИМЧУК
Добрі новини, як гарне вино, вживаються помірно. Не треба уподібнюватися москалям і ликати масандрівське бастардо з алюмінієвих горнят
12.09.22 | | Україна
201-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Триває звільнення населених пунктів від російських загарбників у Харківській та Донецькій областях. За минулу добу Силам оборони вдалося витіснити росіян із понад двадцяти населених пунктів. Проводяться взяття їх під повний контроль та стабілізаційні заходи.
12.09.22 | | Україна
Перемогти голосом свідчення свого
Мирослав МАРИНОВИЧ
Дипломатія, як і політика загалом, – це мистецтво можливого, тоді як Церква – це мистецтво неможливого. Пророчий голос Церкви має звучати потужно
11.09.22 | | Дискурси
Королева і смерть
Віталій Портников
Королеві вдалося довести, що служіння суспільству – це покликання, і воно може бути сильнішим і за старість, і за саму смерть
11.09.22 | | Дискурси
200-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Продовжується деокупація України. Загалом за останні дні від російської окупації звільнено близько двох тисяч квадратних кілометрів української території. Наші підрозділи зайшли до Куп’янська, триває звільнення населених пунктів Куп’янського та Ізюмського районів
11.09.22 | | Україна

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.